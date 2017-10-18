63-летнего уфимца оштрафовали на 320 тысяч рублей за репост в соцсетях

Мужчина разместил на своей странице фрагмент книги с текстом стихотворения.

63-летний уфимец признан виновным в совершении преступления «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что в марте 2016 года мужчина разместил на своей странице в социальной сети фотоизображение книги с текстом стихотворения. Экспертиза пришла к выводу о том, что содержание этого материала было направлено на возбуждение националистической ненависти и вражды, унижение чести и достоинства другой национальности.

Обвиняемый не признал свою вину в совершении преступления, суд приговорил его к штрафу в 320 тысяч рублей.

Речь идет об активисте Сагите Исмагилове, которого признали виновным в том, что он весной 2016 года на своей странице "ВКонтакте" перепечатал текст на башкирском языке автора под ником Ишбулды Әбйәлилбаш, а также фотографию отрывка из поэмы средневекового булгарского поэта Мухамедьяра "Нуры Содур" ("Свет сердец"), в котором нелицеприятно охарактеризованы татары времен Казанского ханства. Следствие, а затем и прокуратура посчитали, что в этих текстах "действия татар характеризуются, как агрессивные, направленные против башкир", "материалы носят недопустимый оскорбительный характер, в них имеются признаки возбуждения ненависти вражды по национальному признаку".

Ранее на судебном заседании гособвинитель потребовал приговорить Исмагилова к штрафу в 400 тысяч рублей, заявив что "вина Исмагилова полностью доказана собранными доказательствами, результатами психолого-лингвистической экспертизы и показаниями свидетелей". Сагит Исмагилов заявлял, что репосты сделаны не им, хотя с содержанием одного из них - в котором говорится о том, что в Башкортостане закрыт Институт гуманитарных исследований, изучающий башкирский народ и открыт филиал казанского Института Марджани, и этим наносится вред изучению истории башкир, - он согласен.

Что же касается стихотворения поэта Мухамедьяра, по словам Исмагилова, то оно является литературным памятником, историческим источником и не подлежит исследованию на "экстремизм", о чем имеется соответствующее постановление Конституционного суда России. Поэтому его защита настаивала на полном оправдании.

Но судья Оксана Илалова аргументы защиты посчитала неубедительными и, признав Сагита Исмагилова виновным в "разжигании межнациональной розни" по ч.1 ст. 282 УК РФ, назначила ему наказание в виде штрафа в размере 320 тысяч рублей.