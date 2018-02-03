В Башкирии мужчину оштрафовали за экстремистские песни и видео ВКонтакте

30-летний житель Бирска разместил на своей странице ВКонтакте 8 экстремистских видеосюжетов и 10 песен, сообщили в прокуратуре республики. В песнях и видео был содержан запрещенный материал, разжигающий рознь между людьми различных национальностей. Эксперты признали, что мужчина пропагандировал экстремизм таким образом.