В Башкирии мужчину оштрафовали за экстремистские песни и видео ВКонтакте

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Сторонник неофашизма разместил на своей личной странице несколько экстремистских видео и песен.
30-летний житель Бирска разместил на своей странице ВКонтакте 8 экстремистских видеосюжетов и 10 песен, сообщили в прокуратуре республики. В песнях и видео был содержан запрещенный материал, разжигающий рознь между людьми различных национальностей. Эксперты признали, что мужчина пропагандировал экстремизм таким образом.
Суд признал мужчину виновным и оштрафовал. После этого страницу в социальной сети он удалил.
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