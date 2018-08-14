Песков: к каждому уголовному делу за репосты нужно подходить индивидуально

Песков заявил, что каждое уголовное дело за репост уникально по-своему. Не нужно всё стричь под одну гребенку. Об этом 14 августа пишет газета «Известия».

Пресс-секретарь главы государства признал, что ряд дел за «экстремизм в соцсетях» выходят «за грань разумного». Он призвал вспомнить слова президента России Владимира Путина и не доводить до абсурда поиск «экстремистов» в интернете.