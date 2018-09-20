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Появилось первое видео с места взрыва газа в жилом доме в Башкирии

20 сентября 2018, 11:40
Спасатели ведут разбор завалов.

В открытом доступе появилось первая видеосъемка с места ЧП в селе Улукулево в Кармаскалинском районе Башкирии, где сегодня, 20 сентября, в 7 часов утра произошел взрыв бытового газа в четырехквартирном доме.

Видео опубликовала программа «Вести-Башкортостан». На нем видно, как идет разбор завалов на месте взрыва.

Напомним, согласно данным МЧС по РБ, взрыв произошел около семи утра. В здании разрушены две квартиры из четырех. Известно, что в доме проживали восемь человек, детей в доме не было. По предварительной информации, есть двое погибших. Двое пострадавших госпитализированы. Пожара не было. Организован пункт временного размещения для жильцов дома.

На месте работают психологи и кинологи.

На базе Главного управления МЧС России по РБ организована горячая линия по телефону: 8 (347) 248-12-84.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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#ЧП#Татьяна Майорова,#Видео
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