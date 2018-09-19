В Уфе мужчина открутил зеркала иномарки в знак протеста против парковки

Накануне, 18 сентября, около 22.30 уфимка вернулась с работы и припарковала свой «Toyota Camry» во дворе, что не понравилось другому жильцу, который подошел к иномарке, сорвал с нее оба боковых зеркала заднего вида и выбросил в урну, сообщили в пресс-службе МВД по республике.