В Башкирии в числе первых регионов появились исправительные центры

К работам принуждают в специальных центрах – так называемых исправительных центрах. Это, конечно, не совсем новый вид тюрьмы (колонии), хотя именно в центрах и концентрируются те, кого принуждают работать. Всего их в России организовали в 11 регионах. А к 2020 году они будут повсеместно. Об этом сообщает информационное агентство «РИА-новости».