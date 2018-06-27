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В Башкирии виновник с 10 погибшими получил 3 года колонии-поселения
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Башкирии виновник с 10 погибшими получил 3 года колонии-поселения

Сегодня, 13:49ПроисшествияРустэм Башкирцев
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