В Башкирии виновник с 10 погибшими получил 3 года колонии-поселения
Сегодня, 13:49ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Решение вынесли в Иглинском районном суде.
Сторона обвинения рассчитывала на более суровое наказание. Однако родственники погибших остались удовлетворены приговором, сообщает ГТРК Башкортостан.
Напомним, жуткая авария произошла в Иглинском районе в конце февраля этого года. На трассе М-5 столкнулись грузовик и пассажирский автобус, который ехал из Уфы в Усть-Катав. В результате полученных травм 9 человек, которые находились в салоне маршрутки, погибли на месте. Ещё одна женщина скончалась позже в больнице. Не исключено, что семьи погибших будут в гражданском порядке требовать компенсации от компании-перевозчика.
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