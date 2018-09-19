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В Башкирии сотрудникам МУП выплатили долг по зарплате в 311 тысяч рублей

19 сентября 2018, 13:17
Помимо этого, компания скрыла задолженность от государственных органов.

Управляющая компания «ИглиноЖилСервис» Иглинского района не выплатила работникам зарплату за июнь текущего года, в результате чего перед 17 сотрудниками образовался долг в 311 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Компания скрыла долг от госорганов, не представив соответствующие сведения в подразделение Башстата.

Прокурор обратился в суд о взыскании задолженности по зарплате. Заявления были рассмотрены и удовлетворены. Сотрудники просроченную зарплату получили.

Предприятие оштрафовано на 20 тысяч рублей по результатам рассмотрения административного дела по статье «Непредоставление первичных статистических данных».

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