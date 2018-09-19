В Башкирии сотрудникам МУП выплатили долг по зарплате в 311 тысяч рублей

Управляющая компания «ИглиноЖилСервис» Иглинского района не выплатила работникам зарплату за июнь текущего года, в результате чего перед 17 сотрудниками образовался долг в 311 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.