В Башкирии аграриям выплатили долг по зарплате в 1,1 миллион рублей

Руководство сельскохозяйственного производственного кооператива «Усень» не выплатило 73 работникам зарплату за январь в размере более 1,1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Туймазинская прокуратура внесла в адрес руководителя представление об устранении нарушения, возбуждено административное дело по статье «Нарушение законодательства о труде». Руководитель оштрафован на 20 тысяч рублей.