В Башкирии аграриям выплатили долг по зарплате в 1,1 миллион рублей

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Директор организации оштрафован за невыплату зарплаты за январь.
Руководство сельскохозяйственного производственного кооператива «Усень» не выплатило 73 работникам зарплату за январь в размере более 1,1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Туймазинская прокуратура внесла в адрес руководителя представление об устранении нарушения, возбуждено административное дело по статье «Нарушение законодательства о труде». Руководитель оштрафован на 20 тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства зарплата полностью выплачена работникам.
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