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В Башкирии аграриям выплатили долг по зарплате в 1,1 миллион рублей
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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В Башкирии аграриям выплатили долг по зарплате в 1,1 миллион рублей

Сегодня, 10:27Происшествия
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