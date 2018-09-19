Учитель угрожал школьникам влепить двойки за отказ покупать тетради

Похожие проблемы с выдачей учебных пособий в начале учебного года также возникали и в других регионах, об этом сообщают родители и общественники. Так, в Дагестане сложилась крайне неблагоприятная ситуация с обеспечением школ учебниками: республика оказалась одним из двух регионов, которые не смогли добиться 100% обеспечения. Но если Новгородская область не дотянула до плана 3%, то в Дагестане обеспеченность учебниками на правительственном совещании в конце августа оценили в 58%! Деньги на исправление ситуации было решено выделить из резервного фонда правительства РФ.