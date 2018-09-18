Владимир Путин – губернаторам: Не закрывайтесь от тех, кто имеет иную точку зрения

- Ваша задача как избранных глав субъектов Федерации – услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, ещё глубже разобраться, понять их и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов. Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов, - подчеркнул Владимир Путин.