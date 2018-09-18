В Уфе управляющая организация задолжала более 1,1 миллиона рублей

Управляющая организация ООО «Престиж» нарушила закон в сфере ЖКХ, задолжав крупную сумму денег теплоснабжающему предприятию, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Сумма задолженности составила более 1,1 млн рублей. Счет был выставлен организации за теплоснабжение двух находящихся в ее управлении домов. Наличие такого долга может повлечь негативные последствия в виде ограничения поставки тепловой энергии в жилые дома.
В адрес руководителя управляющей организации внесли представление, после чего задолженность была погашена в полном объеме, а бухгалтер привлечен к дисциплинарной ответственности.