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В Уфе управляющая организация задолжала более 1,1 миллиона рублей

18 сентября 2018, 15:32
Такой счет выставило теплоснабжающее предприятие.

Управляющая организация ООО «Престиж» нарушила закон в сфере ЖКХ, задолжав крупную сумму денег теплоснабжающему предприятию, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Сумма задолженности составила более 1,1 млн рублей. Счет был выставлен организации за теплоснабжение двух находящихся в ее управлении домов. Наличие такого долга может повлечь негативные последствия в виде ограничения поставки тепловой энергии в жилые дома.

В адрес руководителя управляющей организации внесли представление, после чего задолженность была погашена в полном объеме, а бухгалтер привлечен к дисциплинарной ответственности.

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