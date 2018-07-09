В Уфе управляющая компания хочет сэкономить сотни тысяч, а жильцы против

Эта история началась чуть более года назад, в июне 2017-го. В 10-этажном доме по улице Российской намечался капитальный ремонт кровли на следующий год (2018 – вот-вот должен начаться). Ну что ж, дело хорошее, возможно, жильцы последнего этажа перестанут мучиться от постоянных протеканий крыши.

Однако оказалось, что не все так просто: нельзя просто так взять и залатать дырявую крышу. Дело в том, что в доме есть еще одна важная проблема: плохо работающая вентиляция. По жалобам жильцов, вентиляция работает таким образом, что несвежий воздух из квартир не выводится наружу, как в нормальных домах.

- Были исследования, были выявлены причины, нарушения, допущенные еще при строительстве, это дом 1994 года постройки. Это и неутепленный фасад дома, и неправильного размера (больше, чем надо) вентиляционные шахты на кровле, в совокупности все эти причины не позволяют воздуху выходить наружу, он циркулирует внутри дома, – говорит жительница дома Аэлита Юнусова.

По словам г-жи Юнусовой, жильцы дома выбрали подрядную организацию, которая должна была эту проблему решить, а именно - отремонтировать систему вентиляции, чтобы дурной и несвежий воздух все-таки начал выходить наружу. Стоимость работ – более 700 тысяч рублей.

По словам женщины, эти работы по ремонту вентиляции необходимо произвести до начала работ по капитальному ремонту кровли. А сезон тем временем в разгаре, лето не вечное, сезон дождей не за горами. Но, по словам Аэлиты Юнусовой, управляющая компания (УК) не хочет сотрудничать с подрядчиком, которого выбрали жильцы, потому что у УК, якобы, есть свой подрядчик для этих работ.

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- Хотелось бы в первую очередь указать на то, что действующим договором между жильцами данного дома и управляющей компанией предусмотрено, что выбор подрядчика – это прерогатива УК. Бывает, что мы следуем рекомендациям жильцов, их желаниям, когда это обосновано и возможно. В данном случае это не так, – говорит руководитель ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы (Управляющая компания, УК) Артур Шагаргазин.

По его словам, подрядная организация, выбранная жильцами, предоставила проект договора, по которому предусмотрен аванс в размере 75%, то есть, это практически полная предоплата, фирма не может идти на такие риски. Аванс может быть предусмотрен, например, на первоочередную закупку материальных ресурсов, но в этом случае, размер предоплаты не может быть выше 30%.

«Спор хозяйствующих субъектов» дошел до коридоров власти, а именно до кабинета главы администрации Орджоникидзевского района.

- Мы там встречались – я, директор УК и глава района. Но они вели себя хамски со мной, угрожали мне судом. Я не стала этого терпеть, встала и ушла, – рассказывает Аэлита Юнусова.

У другой стороны спора воспоминания несколько иные:

- На встрече действительно были я, как руководитель УК, г-жа Юнусова, глава администрации и депутат Госсобрания – Курултая, председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елена Родина. Почему-то г-жа Юнусова забыла упомянуть полный состав встречи. А также тот факт, что на этой встрече мы договорились о том, что с подрядчиком, выбранным жильцами, мы в принципе готовы работать при соблюдении определенных условий. При этом на встрече не стоял разговор ни о сумме договора, ни об авансе, это все появилось на следующий день. В этой связи заявления г-жи Юнусовой выглядят по меньшей странно, – говорит руководитель ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы (Управляющая компания, УК) Артур Шагаргазин.

По его словам, на следующий день он получил протокол собрания жильцов дома, в котором был указан подрядчик на ремонт вентиляции дома на сумму 740 тысяч рублей с авансом 75%. Также в протоколе неожиданно появилась еще одна организация, которая собралась произвести монтаж ограждения детской площадки. Стоимость работ – более 600 тысяч рублей, аванс 80%. То есть, по обоим договорам почти полная предоплата.

По словам представителя УК, появление в протоколе еще одного подрядчика для монтажа ограждения детской площадки стало для них сюрпризом: об этом вообще ни на каких встречах не говорилось.

Дальше еще более интересно и более неясно. Смета, составленная подрядчиком от жильцов – примерно 740 тысяч рублей. Смета от УК – 570 тысяч рублей, то есть, на 23% дешевле. При этом, по словам представителя УК, обе сметы составлены по одному проекту, отличаются по некоторым видам работ.

- Ну, например, для поднятия конструкций на кровлю они предлагают использовать автокран с длинной стрелой, это очень дорого. У нас для этих целей есть подъемник, его использование не стоит практически ничего. Далее. Мы нашли те же материалы и конструкции – не аналоги, а именно те же, но дешевле, чем у них даже с учетом стоимости доставки на объект на неблизкое расстояние. Это же о чем-то говорит, – удивляется Артур Шагаргазин.

Тем не менее, управляющая компания готова работать с подрядчиком, которого выбрали жильцы. Но только в том случае, если условия их договора будут адекватными реальности.

- Мы сейчас ждем их решения, когда они изучат наше предложение. Если их не устроит, мы выполним работы собственными силами, либо с привлечением подрядчика, которого найдем сами. Также мы ждем решения суда, в который мы обратились с просьбой признать недействительным протокол собрания жильцов по выбору подрядчика, так как он противоречит договору между УК и жильцами, противоречит действующему жилищному законодательству, другим законам и подзаконным актам, регулирующим сферу управления многоквартирными домами, – говорит Артур Шагаргазин.

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Независимый эксперт Евгений Швейкин:

«Сметы действительно могут значительно различаться по цене»

- Тут могут быть разные причины. Например, грамотность специалистов-сметчиков. В частности, некоторые виды работ, выделенные отдельной строкой и, соответственно, удорожающие общую стоимость работ, могут быть уже включены в расценки по другим строкам сметы, – говорит независимый эксперт Евгений Швейкин.

- Также в случае различия сметных стоимостей причиной может быть и просто сговор заинтересованных лиц. В любом случае, грамотный специалист сразу определит: отражает смета реальную потребность в работах или нет. В данном случае примеры с краном и ценой конструкций с доставкой, я вижу, что удорожание может быть вполне необоснованным.

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Адвокат, Единый центр правовой помощи Вероника Рустамова:

«Когда хотят протолкнуть своих – это частая практика»