В Уфе управляющая компания хочет сэкономить сотни тысяч, а жильцы против
Жильцы и управляющая компания спорят о подрядчиках и обвиняют друг друга в личной заинтересованности.
Эта история началась чуть более года назад, в июне 2017-го. В 10-этажном доме по улице Российской намечался капитальный ремонт кровли на следующий год (2018 – вот-вот должен начаться). Ну что ж, дело хорошее, возможно, жильцы последнего этажа перестанут мучиться от постоянных протеканий крыши.
Однако оказалось, что не все так просто: нельзя просто так взять и залатать дырявую крышу. Дело в том, что в доме есть еще одна важная проблема: плохо работающая вентиляция. По жалобам жильцов, вентиляция работает таким образом, что несвежий воздух из квартир не выводится наружу, как в нормальных домах.
- Были исследования, были выявлены причины, нарушения, допущенные еще при строительстве, это дом 1994 года постройки. Это и неутепленный фасад дома, и неправильного размера (больше, чем надо) вентиляционные шахты на кровле, в совокупности все эти причины не позволяют воздуху выходить наружу, он циркулирует внутри дома, – говорит жительница дома Аэлита Юнусова.
По словам г-жи Юнусовой, жильцы дома выбрали подрядную организацию, которая должна была эту проблему решить, а именно - отремонтировать систему вентиляции, чтобы дурной и несвежий воздух все-таки начал выходить наружу. Стоимость работ – более 700 тысяч рублей.
По словам женщины, эти работы по ремонту вентиляции необходимо произвести до начала работ по капитальному ремонту кровли. А сезон тем временем в разгаре, лето не вечное, сезон дождей не за горами. Но, по словам Аэлиты Юнусовой, управляющая компания (УК) не хочет сотрудничать с подрядчиком, которого выбрали жильцы, потому что у УК, якобы, есть свой подрядчик для этих работ.
- Хотелось бы в первую очередь указать на то, что действующим договором между жильцами данного дома и управляющей компанией предусмотрено, что выбор подрядчика – это прерогатива УК. Бывает, что мы следуем рекомендациям жильцов, их желаниям, когда это обосновано и возможно. В данном случае это не так, – говорит руководитель ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы (Управляющая компания, УК) Артур Шагаргазин.
По его словам, подрядная организация, выбранная жильцами, предоставила проект договора, по которому предусмотрен аванс в размере 75%, то есть, это практически полная предоплата, фирма не может идти на такие риски. Аванс может быть предусмотрен, например, на первоочередную закупку материальных ресурсов, но в этом случае, размер предоплаты не может быть выше 30%.
«Спор хозяйствующих субъектов» дошел до коридоров власти, а именно до кабинета главы администрации Орджоникидзевского района.
- Мы там встречались – я, директор УК и глава района. Но они вели себя хамски со мной, угрожали мне судом. Я не стала этого терпеть, встала и ушла, – рассказывает Аэлита Юнусова.
У другой стороны спора воспоминания несколько иные:
- На встрече действительно были я, как руководитель УК, г-жа Юнусова, глава администрации и депутат Госсобрания – Курултая, председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елена Родина. Почему-то г-жа Юнусова забыла упомянуть полный состав встречи. А также тот факт, что на этой встрече мы договорились о том, что с подрядчиком, выбранным жильцами, мы в принципе готовы работать при соблюдении определенных условий. При этом на встрече не стоял разговор ни о сумме договора, ни об авансе, это все появилось на следующий день. В этой связи заявления г-жи Юнусовой выглядят по меньшей странно, – говорит руководитель ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы (Управляющая компания, УК) Артур Шагаргазин.
По его словам, на следующий день он получил протокол собрания жильцов дома, в котором был указан подрядчик на ремонт вентиляции дома на сумму 740 тысяч рублей с авансом 75%. Также в протоколе неожиданно появилась еще одна организация, которая собралась произвести монтаж ограждения детской площадки. Стоимость работ – более 600 тысяч рублей, аванс 80%. То есть, по обоим договорам почти полная предоплата.
По словам представителя УК, появление в протоколе еще одного подрядчика для монтажа ограждения детской площадки стало для них сюрпризом: об этом вообще ни на каких встречах не говорилось.
Дальше еще более интересно и более неясно. Смета, составленная подрядчиком от жильцов – примерно 740 тысяч рублей. Смета от УК – 570 тысяч рублей, то есть, на 23% дешевле. При этом, по словам представителя УК, обе сметы составлены по одному проекту, отличаются по некоторым видам работ.
- Ну, например, для поднятия конструкций на кровлю они предлагают использовать автокран с длинной стрелой, это очень дорого. У нас для этих целей есть подъемник, его использование не стоит практически ничего. Далее. Мы нашли те же материалы и конструкции – не аналоги, а именно те же, но дешевле, чем у них даже с учетом стоимости доставки на объект на неблизкое расстояние. Это же о чем-то говорит, – удивляется Артур Шагаргазин.
Тем не менее, управляющая компания готова работать с подрядчиком, которого выбрали жильцы. Но только в том случае, если условия их договора будут адекватными реальности.
- Мы сейчас ждем их решения, когда они изучат наше предложение. Если их не устроит, мы выполним работы собственными силами, либо с привлечением подрядчика, которого найдем сами. Также мы ждем решения суда, в который мы обратились с просьбой признать недействительным протокол собрания жильцов по выбору подрядчика, так как он противоречит договору между УК и жильцами, противоречит действующему жилищному законодательству, другим законам и подзаконным актам, регулирующим сферу управления многоквартирными домами, – говорит Артур Шагаргазин.
Независимый эксперт Евгений Швейкин:
«Сметы действительно могут значительно различаться по цене»
- Тут могут быть разные причины. Например, грамотность специалистов-сметчиков. В частности, некоторые виды работ, выделенные отдельной строкой и, соответственно, удорожающие общую стоимость работ, могут быть уже включены в расценки по другим строкам сметы, – говорит независимый эксперт Евгений Швейкин.
- Также в случае различия сметных стоимостей причиной может быть и просто сговор заинтересованных лиц. В любом случае, грамотный специалист сразу определит: отражает смета реальную потребность в работах или нет. В данном случае примеры с краном и ценой конструкций с доставкой, я вижу, что удорожание может быть вполне необоснованным.
Адвокат, Единый центр правовой помощи Вероника Рустамова:
«Когда хотят протолкнуть своих – это частая практика»
- Это действительно достаточно нередкая ситуация, когда таким образом заинтересованная сторона желает протолкнуть договор со своими компаниями. Кроме того, здесь может усматриваться злоупотребление правом, когда жильцы навязывают более дорогие услуги, это прямо запрещено 10 статьей Гражданского кодекса России. Ну и самое главное: есть действующий договор, заключенный между жильцами и УК, руководствоваться необходимо его условиями, – говорит адвокат Вероника Рустамова.