В Уфе пройдет Кубок по баскетболу памяти Альберта Мифтахова

Турнир пройдет в Уфе в четвёртый раз, сообщили в пресс-службе БК «Уфимец». Ранее в 2015 и 2017 годах победителем мемориала становился баскетбольный клуб «Уфимец», а в 2016 году первое место занял коллектив «ОСК-ММК» из Магнитогорска.