В Уфе пройдет Кубок по баскетболу памяти Альберта Мифтахова

Турнир пройдет в Уфе в четвёртый раз, сообщили в пресс-службе БК «Уфимец». Ранее в 2015 и 2017 годах победителем мемориала становился баскетбольный клуб «Уфимец», а в 2016 году первое место занял коллектив «ОСК-ММК» из Магнитогорска.
Альберт Ленарович Мифтахов с 2012 по 2014 годы возглавлял попечительский совет республиканской федерации баскетбола, именно при нем была принята программа развития баскетбола в Башкирии на 2012–2016 годы. Активно содействовал политик и созданию баскетбольного клуба «Уфимец».
В этом году участие в турнире примут баскетбольные клубы «Уфимец», «Уралмаш» из Екатеринбурга, «Купол-Родники» из Ижевска и тобольский «Нефтехимик».
Игры Кубка Единой России пройдут в спортивном комплексе Башкирского государственного аграрного университета по адресу: ул. 50-летия Октября, 34.
Расписание игр:
21 сентября
15:30 – БК «Уралмаш» - БК «Купол-Родники»
18:15 – БК «Уфимец» - БК «Нефтехимик»
22 сентября
10:00 – Игра за 3 место
12:00 – Игра за 1 место