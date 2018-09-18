mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе пройдет Кубок по баскетболу памяти Альберта Мифтахова

18 сентября 2018, 16:58
21 и 22 сентября в Уфе состоится традиционный предсезонный турнир баскетбольного клуба «Уфимец» памяти политика и общественного деятеля Альберта Мифтахова

Турнир пройдет в Уфе в четвёртый раз, сообщили в пресс-службе БК «Уфимец». Ранее в 2015 и 2017 годах победителем мемориала становился баскетбольный клуб «Уфимец», а в 2016 году первое место занял коллектив «ОСК-ММК» из Магнитогорска.

Альберт Ленарович Мифтахов с 2012 по 2014 годы возглавлял попечительский совет республиканской федерации баскетбола, именно при нем была принята программа развития баскетбола в Башкирии на 2012–2016 годы. Активно содействовал политик и созданию баскетбольного клуба «Уфимец».

В этом году участие в турнире примут баскетбольные клубы «Уфимец», «Уралмаш» из Екатеринбурга, «Купол-Родники» из Ижевска и тобольский «Нефтехимик».

Игры Кубка Единой России пройдут в спортивном комплексе Башкирского государственного аграрного университета по адресу: ул. 50-летия Октября, 34.

Расписание игр:

21 сентября

15:30 – БК «Уралмаш» - БК «Купол-Родники»

18:15 – БК «Уфимец» - БК «Нефтехимик»

22 сентября

10:00 – Игра за 3 место

12:00 – Игра за 1 место

Материалы по теме
Баскетбол в Башкирии: чего ждать в новом сезонеВ баскетбольной команде «Уфимец» появился новый центровойБаскетбольный клуб «Уфимец» представил новичков команды
#Новости#Болеем за наших#Рустэм Башкирцев#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48