Баскетбольный клуб «Уфимец» представил новичков команды

Клубное руководство, как и ожидалось, сохранило практически всех лидеров коллектива. В частности, официально объявлено, что продлены контракты с Евгением Марининым и Артемом Исаковым. Капитан, кстати, начал предсезонку вне команды – Исаков в составе сборной России, выступал в Шанхае на престижном турнире «Jump10». Вот только в плей-офф этой дружине, к сожалению, выйти не удалось.

Помимо первого новичка «Уфимца» - Бориса Назмутдинова, приход которого случился в начале лета, команда усилилась еще тремя баскетболистами. Прежде всего, это центровой Алексей Федорчук. В прошлом сезоне 31-летний спортсмен выступал за сургутский «Университет-Югру». А ранее – за самарский, саранский, екатренбургский и сахалинский клубы. Федорчук - вполне солидная подмога самому высокорослому игроку «Уфимца» Михаилу Каутину.

Из тульского «Арсенала» прибыл защитник Игорь Ермаков. Ему 24 года. До пребывания в городе «пушкарей» поиграл за различные команды. В том числе в Новосибирске, Саратове и Омске.