Баскетбольный клуб «Уфимец» представил новичков команды

Башкирская команда вышла из отпуска, успешно прошла медосмотр и приступила к подготовке к новому сезону в чемпионате России.
Клубное руководство, как и ожидалось, сохранило практически всех лидеров коллектива. В частности, официально объявлено, что продлены контракты с Евгением Марининым и Артемом Исаковым. Капитан, кстати, начал предсезонку вне команды – Исаков в составе сборной России, выступал в Шанхае на престижном турнире «Jump10». Вот только в плей-офф этой дружине, к сожалению, выйти не удалось.
Помимо первого новичка «Уфимца» - Бориса Назмутдинова, приход которого случился в начале лета, команда усилилась еще тремя баскетболистами. Прежде всего, это центровой Алексей Федорчук. В прошлом сезоне 31-летний спортсмен выступал за сургутский «Университет-Югру». А ранее – за самарский, саранский, екатренбургский и сахалинский клубы. Федорчук - вполне солидная подмога самому высокорослому игроку «Уфимца» Михаилу Каутину.
Из тульского «Арсенала» прибыл защитник Игорь Ермаков. Ему 24 года. До пребывания в городе «пушкарей» поиграл за различные команды. В том числе в Новосибирске, Саратове и Омске.
Наконец еще одним новобранцем «Уфимца» стал воспитанник башкирского баскетбола – Роман Чувалов. 20-летний спортсмен играет на позиции легкого форварда. Последние два сезона он отыграл за «Нижний-Новгород-2». Возможно, в составе уфимской команды еще будет какое-то точечное пополнение.
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