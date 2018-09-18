В Уфе на концерте квартета Копельмана детям-инвалидам собрали почти полмиллиона

Мероприятие носило закрытый характер. Каждый гость, имея приглашение на руках, мог помочь подопечным благотворительного фонда «Мархамат». Таким образом, на образовательные программы для 200 детей с разными формами инвалидности удалось собрать около 435 тысяч рублей.
Справка
«Копельман-квартет» был основан в 2002 году Михаилом Копельманом, который на протяжении двадцати лет был лидером Квартета имени Бородина. В состав квартета входят выдающиеся музыканты, окончившие Московскую консерваторию в 70-е годы – так называемый «золотой век» консерватории. В 90-е годы музыканты покинули Россию, и пути их пересеклись в Лондоне, где и был создан квартет.
По праву признанный одним из лучших камерных ансамблей мира, «Копельман-квартет» играл в крупнейших концертных залах: венском Musikverein, Московском международном Доме музыки, амстердамском Concertgebouw, лондонском Wigmore Hall. Партнерами квартета в камерных концертах были такие выдающиеся музыканты, как Елизавета Леонская, Миша Майский, Итамар Голан, Юлиан Рахлин и другие прославленные солисты.