В Уфе на концерте квартета Копельмана детям-инвалидам собрали почти полмиллиона

«Копельман-квартет» был основан в 2002 году Михаилом Копельманом, который на протяжении двадцати лет был лидером Квартета имени Бородина. В состав квартета входят выдающиеся музыканты, окончившие Московскую консерваторию в 70-е годы – так называемый «золотой век» консерватории. В 90-е годы музыканты покинули Россию, и пути их пересеклись в Лондоне, где и был создан квартет.