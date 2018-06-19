В Уфе пройдет благотворительный забег «MaturRun»

1 июля пройдет благотворительный забег в парке Якутова «MaturRun», сообщили в пресс-службе администрации города.

Бегуны смогут выбрать дистанции длиной 1,6 км (одна миля) и 5 км. Дети от 1 до 9 лет смогут пробежать на дистанции от 25 до 400 метров.

В рамках забега выступят творческие коллективы, пройдут мастер-классы, будут работать фотозоны. Все средства, вырученные в ходе забега, пойдут на создание в парке Якутова в Уфе специального тактильного мини-парка.

Центр «Ломая барьеры» вышел с инициативой создания первого в Уфе тактильного мини-парка под открытым небом. Посещение тактильного мини-парка рекомендовано в терапевтических и реабилитационных целях: развивает моторику, предотвращает появление плоскостопия, обогащает тактильные ощущения, улучшает координацию и равновесие для всех, вне зависимости от состояния здоровья и возраста. Подробности о тактильном мини-парке можно узнать здесь.