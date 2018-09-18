В Сирии пропал самолет Ил-20 с 14 российскими военными

17 сентября в сирийской провинции Хмеймим командование российской базы потеряло связь с экипажем самолета Ил-20 воздушно-космических сил России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министерство обороны РФ.
Связь с экипажем пропала около 23:00 при возвращении на аваиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия в Сирии.
На борту Ил-20 находилось 14 человек. На данный момент их судьба неизвестна.
Российский самолет Ил-20 сбит сирийскими силами ПВО при попытке отразить ракетный обстрел со стороны Израиля, говорят источники CNN в администрации США. Об этом сообщают "Новые Известия".
Пентагон заявил, что США непричастны к ударам по Сирии. Кто за ними стоит, там сообщать отказались. По словам других осведомителей, за ударами по сирийской провинции Латакия стоит Израиль.
По данным российского министерства обороны, самолет ИЛ-20 пропал с радаров во время атаки израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в Латакии. В это же время были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата Auvergne.
Эксперты считают, что версия американцев специально вброшена для того, чтобы отвести на время обвинения в гибели российского самолета от проамериканской коалиции (США, Израиль, Франция). Дело в том, что у сирийской армии нет на вооружении ракетных комплексов, способных поражать цели в 35 километрах от берега (а комплексы С-400 находятся под контролем российских военнослужащих).