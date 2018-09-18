В Сирии пропал самолет Ил-20 с 14 российскими военными

Эксперты считают, что версия американцев специально вброшена для того, чтобы отвести на время обвинения в гибели российского самолета от проамериканской коалиции (США, Израиль, Франция). Дело в том, что у сирийской армии нет на вооружении ракетных комплексов, способных поражать цели в 35 километрах от берега (а комплексы С-400 находятся под контролем российских военнослужащих).