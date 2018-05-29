Сирия и Абхазия договорились о взаимном признании

Стороны согласны взаимно признать друг друга «на уровне посольств». Об этом 29 мая пишет газета «Известия».

Лидер Абхазии добавил, что взаимному признанию предшествовала долгая работа МИД обеих республик. Большой вклад в установление дипломатических отношений внесли и сотрудники российского посольства в Абхазии.

Сухум высоко оценил сотрудничество нынешнего руководства Дамаска. Можно надеяться, что двусторонние отношения между Абхазией и Сирией будут строиться на взаимном уважении и взаимодействии, сказал Хаджимба.

Абхазский лидер выразил уверенность, что в будущем на территории Сирии наступит мир и покой.