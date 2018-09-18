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В горсовете Уфы подтвердили уход Ирека Ялалова с поста мэра

18 сентября 2018, 15:18
И назвали дату рассмотрения его заявления о досрочном прекращении полномочий.

Председатель городского Совета Уфы Валерий Трофимов подтвердил Медиакорсети информацию о том, что глава администрации Ирек Ялалов собирается покинуть свой пост.

- 17 сентября в Совет ГО г. Уфа действительно поступило заявление о досрочном прекращении полномочий от главы администрации ГО г. Уфа И.И. Ялалова в связи с избранием депутатом Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, - ответил на запрос редакции Валерий Трофимов. - Заявление будет рассмотрено депутатами на очередном заседании Совета ГО г. Уфа, которое состоится 27 сентября.

Ирек Ялалов на выборах в Госсобрание Башкирии вошел в первую тройку общереспубликанского партийного списка "Единой России" и получил право на депутатский мандат в башкирском парламенте.

По информации ряда источников, он может быть выдвинут в качестве сенатора от республиканского парламента в Совет Федерации взамен Рафаила Зиннурова, срок полномочий которого истекает в сентябре, так как он был выдвинут прежним составом парламента региона.

Первое заседание Госсобрания Башкирии нового, шестого созыва, состоится 28 сентября.

Мнения политологов об отставке Ирека Ялалова и о его дальнейшей судьбе читайте в предыдущем материале Медиакорсети, посвященном этой теме.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Город
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