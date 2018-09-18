В Башкирии закупят снегоуборочную технику на газомоторном топливе

- Будет приобретено 40 единиц коммунальной техники, из которой 13 предназначено для Уфы, остальное – для ряда муниципалитетов республики, в которых сложилась наиболее сложная ситуация со снегоуборочной техникой, - рассказал Рустэм Марданов. - 13 единиц из снегоуборочной техники, которую планируется приобрести, - это грейдеры.