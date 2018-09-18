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В Башкирии закупят снегоуборочную технику на газомоторном топливе

18 сентября 2018, 18:11
Новую коммунальную технику поделят между муниципалитетами.

В ближайшее время за счет бюджета Башкирии должно быть дополнительно приобретено 40 единиц коммунальной техники. Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов на оперативном заседании Кабинета Министров Башкирии накануне, 17 сентября.

- Будет приобретено 40 единиц коммунальной техники, из которой 13 предназначено для Уфы, остальное – для ряда муниципалитетов республики, в которых сложилась наиболее сложная ситуация со снегоуборочной техникой, - рассказал Рустэм Марданов. - 13 единиц из снегоуборочной техники, которую планируется приобрести, - это грейдеры.

По словам премьер-министра, при приобретении техники предпочтение будет отдано автомобилям, работающим на газомоторном топливе. Это поможет попутно выполнить также и такой норматив, установленный федеральными властями: 50% от общего количества единиц казенной техники должно обязательно работать на газе.

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