В Башкирии закупят снегоуборочную технику на газомоторном топливе

В ближайшее время за счет бюджета Башкирии должно быть дополнительно приобретено 40 единиц коммунальной техники. Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов на оперативном заседании Кабинета Министров Башкирии накануне, 17 сентября.
- Будет приобретено 40 единиц коммунальной техники, из которой 13 предназначено для Уфы, остальное – для ряда муниципалитетов республики, в которых сложилась наиболее сложная ситуация со снегоуборочной техникой, - рассказал Рустэм Марданов. - 13 единиц из снегоуборочной техники, которую планируется приобрести, - это грейдеры.
По словам премьер-министра, при приобретении техники предпочтение будет отдано автомобилям, работающим на газомоторном топливе. Это поможет попутно выполнить также и такой норматив, установленный федеральными властями: 50% от общего количества единиц казенной техники должно обязательно работать на газе.