В Башкирии 130 машин выехали расчищать от снега федеральные трассы

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По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится в течение всего дня.
На очистку федеральных трасс от снега и сугробов выехали 130 машин специальной техники: бульдозеры, роторные машины, автогрейдеры. Как сообщают в Упрдор «Приуралье», использовано свыше 3120 тонн пескосоляной смеси.
Связаться с дежурно-диспетчерской службой можно круглосуточно по телефонам: (347) 228-12-18, 8-917-046-79-53.
Напомним, сегодня, 27 февраля, из-за обильных снегопадов в городе были зафиксированы 10-балльные пробки. В мэрии сообщили, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.
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