В Башкирии 130 машин выехали расчищать от снега федеральные трассы

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится в течение всего дня.

На очистку федеральных трасс от снега и сугробов выехали 130 машин специальной техники: бульдозеры, роторные машины, автогрейдеры. Как сообщают в Упрдор «Приуралье», использовано свыше 3120 тонн пескосоляной смеси.

Связаться с дежурно-диспетчерской службой можно круглосуточно по телефонам: (347) 228-12-18, 8-917-046-79-53.