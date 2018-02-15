В Башкирии чиновников наказали за неубранный снег

В прокуратуре Башкирии по итогам 2017 года нашли около 1,5 тысячи нарушений законодательства при благоустройстве населённых пунктов. Чиновники и представители управляющих компаний игнорировали свои обязанности по организации уборки снега и очистки улиц. В Белебеевском районе 30 чиновников оштрафовали за ненадлежащую уборку проезжей части от снега. Только после прокурорской проверки они принялись очищать улицы.
В Альшеевском районе в селе Раевка мусор скапливался прямо во дворах домов. Только после прокурорского вмешательства в Аскинском, Балтачевском, Кигинском, Чишминском районах утилизировали энергосберегающие лампы, которые наносят вред окружающей среде.
Всего в целях устранения выявленных в сфере благоустройства нарушений внесено 710 представлений, 405 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, принесено 320 протестов, в суды направлено 176 исковых заявлений, по возбужденным прокурорами административным делам 98 виновных лиц привлечены к ответственности.