В Башкирии чиновников наказали за неубранный снег

В прокуратуре Башкирии по итогам 2017 года нашли около 1,5 тысячи нарушений законодательства при благоустройстве населённых пунктов. Чиновники и представители управляющих компаний игнорировали свои обязанности по организации уборки снега и очистки улиц. В Белебеевском районе 30 чиновников оштрафовали за ненадлежащую уборку проезжей части от снега. Только после прокурорской проверки они принялись очищать улицы.