Спортивно-оздоровительный комплекс «Тан»: здоровье, тонус и активный отдых

Осень - сезон простудных заболеваний, сниженного тонуса и хронической усталости. Но только не для тех, кто помнит о необходимости физической нагрузки организма и укрепления здоровья. Когда редакция отправила на тест-драйв спортивно-оздоровительного комплекса «Тан», я с радостью ухватилась за возможность снизить вес и заодно поднять иммунитет. Что из этого вышло, читайте в репортаже.
План спортивного дня был такой: посещение зоны тренажеров, занятие с индивидуальным тренером, затем водные процедуры и релаксация в бассейне.
Приятный бонус ждал уже в самом начале посещения комплекса: большая парковка на 150 мест. Это важный нюанс, учитывая ритм жизни в мегаполисе.
Сначала кардио, потом - силовые
Итак, заходим. Современные и удобные тренажеры, все необходимое для силовых, танцевальных и кардио-тренировок, а также сайкл-зона - что бы выбрать? Тренер Евгений порекомендовал любое занятие начинать с легкой кардио нагрузки - беговой дорожки или эллипсоида, что мы и сделали. После - комплекс легких упражнений на все группы мышц.
Евгений - квалифицированный тренер по физической подготовке, серебряный призер чемпионата Башкортостана по триатлону, обладатель звания IronMan. Сейчас к Евгению идет набор на марафон похудения – отличная возможность сбросить вес в кратчайшие сроки без вреда для здоровья.
Кстати, есть два подхода к силовой тренировке: прорабатывать по чуть-чуть все мышцы или в один день только качать ноги, во второй - руки, а в третий - спину. Конечно, первый способ больше подходит для новичков в фитнесе.
Без риска аллергии
Самый приятный момент - после часового тренинга окунуться в прозрачную теплую воду. Для большинства уфимцев «Тан», в первую очередь, ассоциируется с кристально-чистой водой бассейна, в котором могут купаться даже малыше без риска аллергии или покраснения глазок.
Здесь всего два бассейна: большой - для взрослых, и малый детский. И в первом, и во втором установлена уникальная система очистки воды ионами серебра, без хлора, такая вода вообще не имеет какого-либо запаха(проверено) и подходит для чувствительной кожи.
В бассейне можно как плавать по одиночке, так и принимать участие в групповых занятиях или с индивидуальным тренером по составленной программе. В комплексе регулярно проходят занятия: аквааэробика для беременных, грудничковое плавание, обучение плаванию для взрослых и детей. Также открыт набор в школу по водно-спасательному многоборью.
Команда сертифицированных инструкторов с большим педагогическим стажем, победители чемпионатов и соревнований научат каждого правильно держат спину и плавать как настоящие спортсмены.
-Уроки плавания в школе Олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича подойдут как для детей, так и для взрослых под грамотным руководством высококвалифицированных тренеров, которые научат держаться на воде, правильно дышать, проведут комплекс упражнений на освоение водной среды и познакомят с основными элементами техники спортивного плавания, - рассказали нам в администрации спортивного комплекса.
В бассейне я также выбрала занятие с тренером и не прогадала. Мне казалось, что я неплохо плаваю, но, как выяснилось, с ошибками: тренер отметил не совсем верную осанку при плавании, а также дал несколько советов, как правильно дышать, находясь на воде.
15 минут в финской сауне для идеального завершения тренировки - и план на день выполнен. Горячий сухой воздух в финской сауне расслабляет тело, способствует выведению шлаков и в целом благоприятно воздействует на организм, поэтому без посещения сауны эффект от тренировки будет минимальным.
И, конечно, нельзя забывать о правильном питании - иначе все усилия в зале и бассейне пропадут зря. Перекусить полезной и здоровой пищей можно в буфете «Тана».
К сожалению, успеть за один день охватить все виды активного отдыха комплекса «Тан» просто невозможно: здесь есть еще дзюдо, настольный теннис, стрельба из лука. В следующий раз обязательно посещу кабинет массажиста и попробую себя в роли Жанны Дарк и освою лук и стрелы.
Резюмируем.
Комплекс работает ежедневно, в выходные и праздничные дни. С 7 утра до 23 часов вечера. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (347) 216-36-78.