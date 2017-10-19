На строительство бассейна в Уфе выделят 100 миллионов

Объявлен тендер на отбор генерального подрядчика строительства.

Управление капитального строительства Уфы 13 ноября отберет генерального подрядчика строительства бассейна на бульваре Тухвата Янаби, следует из информации на официальном сайте госзакупок. Бассейн входит в перечень 100 объектов к 100-летию Башкирии.

Подрядчику необходимо будет завершить работы по строительству к ноябрю 2018 года. Подрядчику предстоит построить само здание, где разместится бассейн, установить чашу бассейна, провести внутренние отделочные работы, а также провести водопровод, канализацию, электричество, благоустроить территорию.