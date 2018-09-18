Первое заседание Госсобрания Башкирии нового созыва пройдет 28 сентября

- Чем раньше будут решены вопросы со структурой Государственного Собрания, тем скорее новый созыв депутатов заработает в полную силу, - заметил Константин Толкачев. - Жизнь не стоит на месте, необходимо принимать немало жизненно важных для республики законодательных решений. Поэтому второе заседание будет проведено, по всей вероятности, с незначительным перерывом после первого.