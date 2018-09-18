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Первое заседание Госсобрания Башкирии нового созыва пройдет 28 сентября

18 сентября 2018, 14:37
Об этом сообщили на официальном сайте правовой информации РБ.

Сегодня, 18 сентября, на сайте правовой информации Башкирии появился указ, согласно которому первое собрание депутатов нового созыва должно пройти 28 сентября. Документ подписан Рустэмом Хамитовым.

Напомним, единый день голосования прошел 9 сентября. «Единая Россия» получила 79 мандатов, депутаты «КПРФ» - 15, ЛДПР — 7, «Справедливая Россия» — 5, «Патриоты России» - 2, а партия Руфины Шагаповой «Зеленые» — 1 мандат. Также в Госсобрание прошел один самовыдвиженец.

– В соответствии с Конституцией республики, Законом «О Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан» первое заседание нового состава парламента собирается на 30-й день после избрания, однако Глава республики воспользовался своим правом созвать его раньше этого срока, – прокомментировал председатель парламента Константин Толкачев. – На первое заседание будут вынесены вопросы преимущественно организационного характера.

Предстоит избрать Председателя парламента, его заместителей, определиться с количеством, названиями, предметами ведения, составами постоянных комитетов.

- Чем раньше будут решены вопросы со структурой Государственного Собрания, тем скорее новый созыв депутатов заработает в полную силу, - заметил Константин Толкачев. - Жизнь не стоит на месте, необходимо принимать немало жизненно важных для республики законодательных решений. Поэтому второе заседание будет проведено, по всей вероятности, с незначительным перерывом после первого.

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