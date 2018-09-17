mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе приняты решения о судьбе четырех мостов, включая старый Бельский

17 сентября 2018, 13:37
Этот вопрос обсуждался на оперативном заседании правительства Башкирии.

Сегодня, 17 сентября, на оперативном совещании в правительстве республики премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов рассказал о нескольких решениях, связанных с развитием мостового хозяйства в пределах уфимской агломерации.

Прежде всего, Рустэм Марданов рассказал о том, что принято решение о проведение капитального ремонта старого моста через реку Белую в створе улицы Воровского, который открылся после продолжительного ремонта совсем нынешним летом.

- Сейчас готовится проектно-сметная документация проведения капитального ремонта данного моста 1953 года возведения, чтобы в будущем избежать остановок движения транспорта в данном направлении, - уточнил премьер-министр.

С учетом состояния других мостов вокруг Уфы и постоянно возрастающей транспортной нагрузки ведется также разработка проектно-сметной документации строительства нового моста через Белую в створе улицы Галле и одновременно реконструкции расположенного там же старого моста.

Еще одно решение касается строительства моста через реку Уфа возле поселка Шакша, проектно-сметная документация по нему также находится в работе.

Материалы по теме
В Уфе наконец-то открылся старый Бельский мостМост через Белую отремонтируют на средства Башкирской содовой компанииВ Башкирии неизвестные люди разрезали мост на металлолом
#Новости#Строительство моста#Татьяна Майорова,#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48