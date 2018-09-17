В Башкирии спящего мужчину шнурком задушил собственный брат

14 сентября в одном из домов деревни Гарейка Балтачевского района нашли тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело.
В ночь с 13 на 14 сентября потерпевший поссорился со своим 55-летним братом. Словесный конфликт перешел в драку, в ходе которого потерпевший избил брата и лег спать. Обвиняемый решил убить брата и через некоторое время задушил его спящего шнурком.
Сейчас обвиняемый заключен под домашний арест. Назначены экспертизы, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.