В Башкирии мужчина задушил пенсионерку из-за долга

3 февраля в правоохранительные органы Белорецка поступило сообщение о происшествии по ул. Ленина. По версии следствия, 25-летний житель Белорецка из корыстных побуждений пришел в дом к 75-летней местной жительнице. Женщина предоставляла знакомым деньги в долг под проценты. Когда молодой человек получил отказ, он решил ее убить и задушил. После скрылся с места происшествия и выехал за пределы страны. Тем не менее, полицейским удалось задержать убийцу 18 февраля. Вину свою он не признал. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.