В Башкирии 53-летний мужчина задушил гостью своей сожительницы
По версии следствия, вечером 18 декабря, две подруги употребляли спиртное. Со слов задержанного, его сожительница легла спать, а 33-летняя гостья попросила проводить ее до дома, сославшись на то, что пьяна. Мужчина довез ее на такси до дома и проводил в квартиру. Женщина стала просить налить ей еще спиртного, а тот упрекнул подругу в пьянстве. По словам обвиняемого, она бросилась на него, но он схватил ее за шею и стал душить. Отбросив ее, мужчина закрыл дверь на взятый в квартире ключ и с места происшествия скрылся. Спустя два дня тело потерпевшей было обнаружено знакомыми.
Дело было раскрыто в течение нескольких суток. Задержанный был ранее несколько раз судим за хищения. Свою вину он признал. Потерпевшая также имела судимости, а кроме того была лишена родительских прав.
- В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, -говорится в сообщении пресс-службы следкома. - Расследование уголовного дела продолжается.