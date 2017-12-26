В Башкирии 53-летний мужчина задушил гостью своей сожительницы

Следком Башкирии предъявил обвинение 53-летнему уфимцу в совершении преступления, по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина задушил гостью своей сожительницы за то, что та попросила у него еще алкоголя.

По версии следствия, вечером 18 декабря, две подруги употребляли спиртное. Со слов задержанного, его сожительница легла спать, а 33-летняя гостья попросила проводить ее до дома, сославшись на то, что пьяна. Мужчина довез ее на такси до дома и проводил в квартиру. Женщина стала просить налить ей еще спиртного, а тот упрекнул подругу в пьянстве. По словам обвиняемого, она бросилась на него, но он схватил ее за шею и стал душить. Отбросив ее, мужчина закрыл дверь на взятый в квартире ключ и с места происшествия скрылся. Спустя два дня тело потерпевшей было обнаружено знакомыми.

Дело было раскрыто в течение нескольких суток. Задержанный был ранее несколько раз судим за хищения. Свою вину он признал. Потерпевшая также имела судимости, а кроме того была лишена родительских прав.