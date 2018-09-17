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В Башкирии бывшего педагога посадили на 5,5 лет за совращение малолетней ученицы

17 сентября 2018, 14:40
42-летний преподаватель физкультуры из Кумертау состоял в интимной переписке с шестиклассницей, после чего, когда той исполнилось 15 лет, вступил с ней в половую связь.

В 2014 году мужчина переписывался в социальных сетях с шестиклассницей и назначал ей встречи, на которых совершал развратные действия без применения насилия. Тогда ребенку было 13 лет. Через два года учитель вступил с уже 15-летней девочкой в интимную связь.

В полицию обратилась мать потерпевшей девочки, прочитав её переписку с подругой. Подсудимый вину в совершении преступления не признал.

Суд приговорил бывшего учителя физкультуры к пяти с половиной годам лишения свободы по статьям ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч.ч.1,2 ст. 135 УК РФ (развратные действия) в исправительной колонии общего режима.

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