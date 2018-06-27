В Башкирии 17-летняя девушка заявила об изнасиловании

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Решение о возбуждении уголовного дело пока не принято.
В следственный комитет Стерлитамака обратилась женщина с заявлением об изнасиловании ее 17-летней дочери взрослым мужчиной.
Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Проверяется наличие состава преступления. Назначена судмедэкспертиза. Опрашиваются возможные очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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