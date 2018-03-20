В Башкирии женщина ложно обвинила сожителя в изнасиловании

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Она это сделала, чтобы избежать лишения родительских прав.
В отношении жительницы Федоровского района Башкирии возбуждено уголовное дело и назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. А все потому, что она обвинила своего сожителя в изнасиловании и в избиении. В ходе проверки выяснилось, что ее слова не совпадают с действительностью.
Как выяснилось, женщина это сделала, чтобы избежать негативных для себя последствий за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей и в связи с возможным лишением ее родительских прав
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