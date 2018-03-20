В Башкирии женщина ложно обвинила сожителя в изнасиловании

В отношении жительницы Федоровского района Башкирии возбуждено уголовное дело и назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. А все потому, что она обвинила своего сожителя в изнасиловании и в избиении. В ходе проверки выяснилось, что ее слова не совпадают с действительностью.