ЦИК Башкирии отказал коммунистам в референдуме по пенсионному возрасту

Заместитель председателя ЦИК республики Марат Гадилов напомнил членам комиссии формулировку вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум Российской Федерации: «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин -60 лет, для женщин -55 лет), повышаться не должен?». С такой формулировкой выступила инициативная группа башкирского отделения КПРФ.