ЦИК Башкирии отказал коммунистам в референдуме по пенсионному возрасту

Сегодня в Уфе на своем заседании Центральная избирательная комиссия республики рассмотрела вопрос «О ходатайстве Башкирской республиканской региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации», сообщается на официальном сайте ЦИК Башкирии.
Заместитель председателя ЦИК республики Марат Гадилов напомнил членам комиссии формулировку вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум Российской Федерации: «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин -60 лет, для женщин -55 лет), повышаться не должен?». С такой формулировкой выступила инициативная группа башкирского отделения КПРФ.
Коммунистам в проведении референдума было отказано по вполне понятным причинам. Закон запрещает регистрировать в одном регионе инициативные группы по проведению референдума с похожими вопросами. А 24 августа ЦИК Башкирии уже зарегистрировал такую группу.
Ее участники первыми предложили свою формулировку вопроса: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».
Марат Гадилов отметил, что сопоставление формулировок вопросов свидетельствует об их совпадении по смыслу.
- Следуя положениям части 18 статьи 15 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» после регистрации избирательной комиссией субъекта Российской Федерации региональной подгруппы, иная региональная подгруппа, утвердившая на своем собрании такую же по смыслу или содержанию формулировку вопроса референдума, не может быть зарегистрирована этой же комиссией до окончания процедур по реализации инициативы проведения референдума по данному вопросу, - сообщили в ЦИК Башкирии.
И поэтому инициативную группу коммунистов регистрировать не стали. За такое решение проголосовали девять членов ЦИК Башкирии, против - один, представитель КПРФ.
- У КПРФ будет шанс ещё раз подать документы, если неизвестная группа, которая раньше КПРФ, сдала документы на сбор подписей, не сможет их собрать, - прокомментировал Медиакорсети член ЦИК Башкирии от КПРФ. - В чем есть серьезные сомнения.