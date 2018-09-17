Без борьбы и характера: Как «Салават» проиграл «Нефтехимику»

Питерский флэшбек и параллельный мир
Похожим образом игру против «Салавата» начинал СКА. Не особо стараясь, заранее положив в копилку два очка, уже представив, как Антон Бурдасов кладет очередную шайбу в ворота соперника. Для самих «юлаевцев» лучше, если они недооценили «Нефтехимик», потому что если это такие последствия поражения от «Ак Барса», то можно заканчивать сезон хоть сейчас. Таким серым, понурым и неинтересным уфимский клуб не был давно – если уж проигрывать, то с музыкой.
Так должен был проиграть «Нефтехимик». В параллельном мире «зелено-белые» выходят на матч с одной из слабейших команд сезона, проводящей четвертую игру на выезде, предельно сосредоточенно. Они играют хладнокровно и уверенно, не давая сопернику поднять головы. Это неудивительно, ведь у них нет своих Умарков и Бурдасовых, ассистенту капитана 22 года, сам капитан – воспитанник местной школы, а единственный экс-игрок НХЛ с мая лечит плечо. В параллельном мире «Салават» не дает «Нефтехимику» прикоснуться к шайбе, без рывков ведет в две-три шайбы и на последние минуты выпускает третьего вратаря и дает побольше времени «лимитчикам», чтобы они почувствовали уверенность.
В нашем мире «юлаевцы» хотят победить на классе, но оказывается, что порядок бьет класс, а нередко это происходит, когда класс не в порядке. «Салават Юлаев» не топ-клуб, потому что часто теряет перевес в счете и часто проигрывает заведомо более слабым соперникам. Даже мысли нельзя допускать о том, чтобы выйти на лед и сыграть в пол-конька.
Максиму Осипову пора в запас
Так продолжаться не может. Цулыгин готов менять Максима Майорова на Артема Федорова, готов доверять место в первой паре обороны игрокам ВХЛ, но не готов или не видит проблемы в том, что Осипов:
1) просто не видит форвардов соперника у ворот, потому что стоит к ним спиной;
2) падает во время отбора шайбы;
3) допускает быстрые проходы по флангу у борта матч за матчем;
4) худший по плюс-минусу в команде, заработав плюс лишь в одной игре с «Северсталью»;
5) удаляется в трех из четырех последних игр.
Конечно, Осипов лучший по хитам и блокшотам в команде, это, безусловно, ценно и полезно. Другой вопрос, что вреда все равно больше, чем пользы.
Что делать? Обменять тяжело, расторгать контракт, видимо, дорого. Сейчас, как назло, выбыли Григорий Панин и Захар Арзамасцев, недобор защитников. Я считаю, матч с «Сибирью», командой, которая вообще не выигрывает в этом сезоне и первой пережила отставку главного тренера – отличный полигон, чтобы, во-первых, дать настоящие 10-15 минут игры единственному «толпаровскому» участнику последнего Кубка Вызова Ильдару Абдееву, во-вторых, вернуть Сергея Терещенко и как угодно заставить его раскалывать всех, кто не свой, в-третьих, наконец перетряхнуть пары защиты.
Оборона нуждается в реорганизации, «Салават» не ведет силовую игру
Вроде бы, Артем Сергеев вполне прилично набирал очки в начале сезона, пусть и сочетал это с ошибками, но в целом, пользы было больше. Сейчас, после травмы Арзамасцева, он действует со Станиславом Гареевым, который явно проводит слабый сезон, часто не успевая за соперником. Можно попробовать выставить в первой паре Сергеева с Филипом Ларсеном, наказав 93-му номеру подстраховывать датчанина. Сергеев жесткий и больше «домосед», Ларсен быстрый и явно атакующий, при этом оба могут подключиться к нападению. Первый – если ситуация требует, второй – потому что может, хочет и любит.
Итак, мы договорились, что Сергей Терещенко наконец снова начнет крушить соперников. Он не очень быстр, зато вполне неплохая скорость у Ильи Назаревича. Некогда самый результативный защитник и чемпион ВХЛ вообще не вписывается в реалии КХЛ, не набирает очков и регулярно в минусах. Но, опять же, приезжает «Сибирь», ее просто грех не обыграть. Самое время обоим показать уровень. Пусть это будет вторая пара.
Алексей Семенов пусть делится опытом с Ильдаром Абдеевым. Семенов габаритный и щедрый на силовые приемы, Абдеев добавит третьей паре динамики. Молодому игроку будет полезно потренироваться в отборе и подборе, встреча с самой слабой командой лиги на данный момент – прекрасный шанс дебютировать. Кстати, Абдеев в уфимской «молодежке» первый по силовым приемам, второй по блокированным броскам и третий по плюс-минусу.
На фоне этих показателей непонятно, зачем тогда нужен Александр Ляхов. Так пусть его один раз и не будет. Станиславу Гарееву нужна работа над ошибкам и немного отдохнуть – пусть он сыграет седьмым защитником, побольше посмотрит на других, попробует сыграть немного иначе.
Легионерская тройка сдает позиции
Линус Умарк все свои 5 (1+4) очков набрал в большинстве. Йоонас Кемппайнен лишь дважды в сезоне выиграл более половины вбрасываний, набрал 29 минут штрафа, 5 из 6 его очков – в большинстве. Тему Хартикайнен не забрасывает уже семь игр, все его очки тоже в большинстве. У Хартикайнена коэффициент полезности -4, только у 12 игроков в КХЛ хуже (один из которых, кстати, Вячеслав Основин).
Это говорит о том, что в ситуации 5 на 5 лучшее звено прошлого регулярного сезона КХЛ стало совершенно безобидным и незаметным. Очевидно, что им оказывается очень большое внимание. Возможно, пора разбить тройку на время игры в равных составах. Они уже не впечатляют соперников, их успевают перебить и перебегать. В этом «Нефтехимик» хорош.
Как «Нефтехимик» контролировал игру
Нижнекамцы играют не только жестко. Прежде всего, у них отличный отбор и прессинг. Они побегут за соперником, даже если он за своими воротами, от игроков «Нефтехимика» уфимцам было просто не спрятаться. Даже играя в меньшинстве, «волки» убегали за нападающими «Салавата» вперед, за пределы своей зоны и пытались преследовать там.
Формально «Салават» действительно перехитовал гостей 16-11. Но эта статистика не учитывает огромное количество мелких ударов и тычков клюшкой. Еще гости были быстрее. «Салават» проводит всего второй матч дома, но хозяева были гораздо медленнее соперника, у которого четвертая игра выезда по маршруту Балашиха-Астана-Новосибирск-Уфа. Скорость, подбор, назойливость – вот, почему «Нефтехимик» владел шайбой.
На вбрасываниях, кстати, гости тоже были предпочительнее. Впервые в сезоне «юлаевцы» сумели побороть соперника «на точке» в своей зоне, однако, общая картина все та же. Здесь важно отметить и то, что происходит после вбрасываний – вы уже понимаете, кто был наглее в отборе.
|
СЮ
|
Нефтехимик
|
%СЮ
|
Зона атаки
|
5
|
10
|
33,33%
|
Средняя зона
|
5
|
8
|
38,46%
|
Зона защиты
|
17
|
10
|
62,96%
|
5 на 5
|
17
|
19
|
47,22%
|
В целом
|
27
|
28
|
49,09%
Примечательно, что в зоне защиты прошло больше всего вбрасываний – так давил соперник. Активность «Нефтехимика» хорошо демонстрирует уже известная читателям таблица бросковых индексов.
|
СЮ
|
Нефтехимик
|
Разница
|
Corsi
|
38
|
60
|
-22
|
Corsi for, %
|
38,78%
|
61,22%
|
-22,45%
|
Голы 5 на 5
|
0
|
3
|
-3
|
Броски в створ 5 на 5
|
10
|
21
|
-11
|
Точность 5 на 5, %
|
0,00%
|
14,29%
|
-14,29%
|
PDO, %
|
85,71%
|
114,29%
|
-28,57%
|
Броски в створ за минуту в атаке
|
1,821
|
2,786
|
-0,965
Последний столбец практически не нуждается в комментариях – при игре пять на пять гости почти вдвое активнее в плане полезных для атаки технико-тактических действий и, чаще играя в меньшинстве, все равно чаще и быстрее бросали по воротам.
Были периоды, когда «Салават» был просто подавлен и вообще не бросал по воротам. В частности, это было самое начало матча и отрезок в пять последних минут игры – как раз тогда гости и оформили третью шайбу сразу после того, как отыграли в меньшинстве.
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
55
|
60
|
СЮ
|
0
|
3
|
5
|
7
|
7
|
9
|
13
|
14
|
14
|
16
|
17
|
17
|
Нефтехимик
|
3
|
6
|
10
|
12
|
14
|
15
|
16
|
20
|
23
|
23
|
27
|
28
|
Разница
|
-3
|
-3
|
-5
|
-5
|
-7
|
-6
|
-3
|
-6
|
-9
|
-7
|
-10
|
-11
|
СЮ за отрезок
|
0
|
3
|
2
|
2
|
0
|
2
|
4
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
Нефтехимик за отрезок
|
3
|
3
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
4
|
3
|
0
|
4
|
1
|
Разница за отрезок
|
-3
|
0
|
-2
|
0
|
-2
|
1
|
3
|
-3
|
-3
|
2
|
-3
|
-1
«Юлаевцам» удавалось перебросать соперника только в периоды с 30-й по 40-ую минуту (как раз тогда и отличился Дмитрий Кугрышев) и в 45-50-ые минуты.
Цулыгин теряет контроль
Точнее, его снова не было. У Эркки Вестерлунда не вышло выстроить диалог с командой, но у него хотя бы был авторитет. У Цулыгина пока ни диалога, ни авторитета. Иначе не объяснить, что команда выходит играть с «Нефтехимиком», как на тренировку. Очень странно выпускать «лимитчиков» на одну-две смены, когда надо отыгрываться – будто это делается для галочки.
Вратарь гостей Илья Ежов сделал ненароком «юлаевцам» подарок, поймав нелепое удаление за задержку времени игры. У Уфы при счете 1:2 был роскошный шанс сравнять счет и потом дожать соперника хотя бы на кураже. Однако, за все время не следует не только толковых бросков, но и тяжело было даже входить в зону. А самое главное – почему бы не отозвать вратаря и сменить Андрея Кареева на шестого полевого? Терять нечего, вдруг шесть на четыре что-то бы вышло. Но нет, не вышло, а после того, как счет стал 1:3, уфимцы не провели ни одной позиционной атаки, а единственный бросок нанесли из средней зоны ради вбрасывания.
Возможно, Цулыгин просто не рисковал, зная, что не получается со вбрасываниями в атаке? Не верится, потому что, судя по словам на пресс-конференции, тренер вообще не заглядывал даже в базовую статистику по ходу матча, не говоря о расширенной. Примечательно, что пресс-служба клуба удалила слова «Мы не смотрели в статистику» из официальной версии расшифровки пресс-конференции и несколько изменила исходный вопрос журналиста.
К слову, это был не первый случай за матч, когда официальные источники не донесли до болельщиков полной информации. Во время первого периода корреспондент БСТ Ульяна Тригубчак не перевела фразы Томи Ламса «We are losing all battles» («Мы проигрываем все единоборства») для зрителей. Но здесь, вероятно, просто сказалось волнение, хотя с этой фразы ведь и начался комментарий.
Что дальше?
Дальше «Сибирь», перерыв в пару дней и пятый матч домашней серии с «Барысом». Абсолютно побеждаемые соперники, ничего непреодолимого для «юлаевцев», ни одного сопоставимого по уровню нападающего на две команды – брать надо хотя бы количеством шайб. Хотя Кареев играет вполне уверенно. Сентябрь завершается выездом в Челябинск, Минск и Подольск – вполне реально брать четыре-шесть очков.
Что еще дальше – игры октября. Здесь сложнее, потому что за месяц уфимцы встретятся с «Ак Барсом» дома и в гостях, дважды приедет «Авангард», будут ЦСКА и СКА, будет гостевая игра с «Автомобилистом». Опасно сбрасывать со счетов заранее «Динамо», «Витязь» и «Магнитку».
Пока речь идет о том, чтобы хотя бы выйти на свой положенный уровень и справиться 18 сентября с «Сибирью». На данный момент уверенности в силах уфимцев нет. Остаток сентября «Салават» должен потратить на то, чтобы набраться уверенности и подойти к октябрьскому испытанию в достойной форме.
На матч с «Нефтехимиком» пришло 5134 человека. Это всего на двух зрителей больше антирекорда, установленного в игре с «Автомобилистом» 2 сентября 2015 года.
Биться за уважение зрителей – уже отличная мотивация.