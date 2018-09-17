Без борьбы и характера: Как «Салават» проиграл «Нефтехимику»

Вратарь гостей Илья Ежов сделал ненароком «юлаевцам» подарок, поймав нелепое удаление за задержку времени игры. У Уфы при счете 1:2 был роскошный шанс сравнять счет и потом дожать соперника хотя бы на кураже. Однако, за все время не следует не только толковых бросков, но и тяжело было даже входить в зону. А самое главное – почему бы не отозвать вратаря и сменить Андрея Кареева на шестого полевого? Терять нечего, вдруг шесть на четыре что-то бы вышло. Но нет, не вышло, а после того, как счет стал 1:3, уфимцы не провели ни одной позиционной атаки, а единственный бросок нанесли из средней зоны ради вбрасывания.