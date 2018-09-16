В Башкирии изменят источники финансирования выплат за третьего ребенка

Так, если в 2018 году 70% на выплаты выделялись из бюджета Башкирии и 30% – из федерального, то с 2019 года всё станет наоборот: основную нагрузку по выплатам возьмет на себя федеральный бюджет, а региональный будет софинансировать данную программу поддержки.