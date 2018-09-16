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В Башкирии изменят источники финансирования выплат за третьего ребенка

16 сентября 2018, 14:27
Размер ежемесячной платы за третьего ребенка по-прежнему будет зависеть от величины прожиточного минимума.

Минтруд Башкирии опубликовал извещение о том, что претерпит некоторые изменения порядок выплат за рождение третьего ребенка. Как пояснили в пресс-службе ведомства, сама по себе данная мера поддержки в регионе сохранится, изменения коснутся источников ее финансирования.

Так, если в 2018 году 70% на выплаты выделялись из бюджета Башкирии и 30% – из федерального, то с 2019 года всё станет наоборот: основную нагрузку по выплатам возьмет на себя федеральный бюджет, а региональный будет софинансировать данную программу поддержки.

Напомним, что размер ежемесячной платы за третьего ребенка субъекты устанавливают самостоятельно, исходя из прожиточного минимума. Сейчас в Башкирии сумма детских выплат составляет 8 993 рубля, а сумма прожиточного минимума на ребенка с 4 июля текущего года равняется 8695 рублей.

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