В Башкирии изменят источники финансирования выплат за третьего ребенка

Минтруд Башкирии опубликовал извещение о том, что претерпит некоторые изменения порядок выплат за рождение третьего ребенка. Как пояснили в пресс-службе ведомства, сама по себе данная мера поддержки в регионе сохранится, изменения коснутся источников ее финансирования.
Так, если в 2018 году 70% на выплаты выделялись из бюджета Башкирии и 30% – из федерального, то с 2019 года всё станет наоборот: основную нагрузку по выплатам возьмет на себя федеральный бюджет, а региональный будет софинансировать данную программу поддержки.
Напомним, что размер ежемесячной платы за третьего ребенка субъекты устанавливают самостоятельно, исходя из прожиточного минимума. Сейчас в Башкирии сумма детских выплат составляет 8 993 рубля, а сумма прожиточного минимума на ребенка с 4 июля текущего года равняется 8695 рублей.