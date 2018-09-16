Башкирия получит на лабораторию контроля качества мёда еще 46 млн рублей

Напомним, в 2021 году Башкортостан примет XLVII Международного конгресса по пчеловодству «Апимондия». Ожидается, что в республику приедут около 10 тысяч участников из 80 стран. До этого Международный конгресс по пчеловодству Россия принимала лишь однажды: в 1971 году форум прошёл в Москве.