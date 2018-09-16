Башкирия получит на лабораторию контроля качества мёда еще 46 млн рублей

В 2018 году Башкирии выделили 86 млн средств из федерального бюджета на создание и оснащение лаборатории для качественного анализа и определения состава мёда. Об этом глава республики Рустэм Хамитов сообщил на совещании по вопросам подготовки и проведения XLVII Международного конгресса по пчеловодству «Апимондия» в 2021 году.
Руководитель региона отметил, что 40 млн из этих средств уже получено. На эти деньги приобретено оборудование, обучается персонал.
По словам министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова, лаборатория Управления Россельхознадзора по республике расположена в Чишминском районе. Сегодня она позволяет определить наличие в мёде четырех из 60 антибиотиков. Для расширения компетенций учреждению предстоит пройти сложную процедуру аккредитации. Вместе с тем, по словам вице-премьера, Башкортостану нужна ещё одна, республиканская лаборатория, которую планируется открыть на базе Управления ветеринарии РБ.
– Анализ и контроль качества мёда – главное условие и требование, если мы хотим экспортировать нашу сладкую продукцию за границу в промышленных объёмах, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Нужно срочно запускать лабораторию и серьёзно работать с нашими производителями в части соблюдения жёстких мировых норм, в целом повышения качества мёда.
Перед Башкирией стоит задача продвижения бренда «Башкирский мёд» на российском и мировом рынке. Об этом Глава республики Рустэм Хамитов заявил на совещании по вопросам подготовки и проведения XLVII Международного конгресса по пчеловодству «Апимондия» в 2021 году.
Руководитель региона отметил, что успешное проведение конгресса станет «бесценным имиджевым капиталом», который важно использовать «в полной мере и по всем направлениям».
– Бренд «Башкирский мёд» должен быть узнаваемым, чтобы его нельзя было спутать с другой продукцией, запоминаться графикой, упаковкой, а главное, высоким качеством – вкусом, лечебным составом и экологичностью, – сказал Рустэм Хамитов.
Глава республики подчеркнул, что сами пчеловоды должны так же нести ответственность за свою продукцию, как и любые другие производители.
– Самому сообществу пчеловодов нужно выработать свои формы поощрения добросовестных поставщиков и порицания, даже дисквалификации тех, кто обманывает потребителей и поставляет на рынок некачественную продукцию, – сказал Рустэм Хамитов.
Напомним, в 2021 году Башкортостан примет XLVII Международного конгресса по пчеловодству «Апимондия». Ожидается, что в республику приедут около 10 тысяч участников из 80 стран. До этого Международный конгресс по пчеловодству Россия принимала лишь однажды: в 1971 году форум прошёл в Москве.
Кстати, в субботу в Уфе прошел большой фестиваль мёда, смотрите фоторепортаж с этого мероприятия здесь.