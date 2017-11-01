«Апимондия» и все-все-все

Потомственный пчеловод Марат Фазылов делится своим мнением о перспективах пчеловодства в Башкирии и ожиданиях от конгресса Всемирной ассоциации пчеловодов «Апимондия-2021», который пройдет в Уфе.

- Поистине интересно и приятно, что конгресс «Апимондии» пройдет в Уфе. Это почти пчеловодческая Олимпиада! Хвала и честь политикам и всем остальным людям, которые смогли добиться проведения такого грандиозного мероприятия в Уфе и Башкирии! Но теперь встает вопрос: что же мы предпримем для того, чтобы на достойном уровне провести столь значимое мероприятие?

Пока почти никаких кардинальных изменений в сфере пчеловодства в нашем регионе не ощущается. А ведь 2021 год не за горами! Говоря про «Апимондию», пока представители власти в основном делают акцент на том, что в регионе достаточно гостиниц и залов для ее проведения. Говорят, как много всего можно будет показать гостям «Апимондии» - фонтаны, памятники, пейзажи… А про пчеловодство вспоминают в последний момент.

А поговорить-то есть о чем!

Нынешний год был трудным. Но мы справились со всеми проблемами. Ни на кого не надеялись, решали все вопросы самостоятельно в рабочем порядке. Не испугались разговоров о массовой гибели пчел. Старались не поддаваться панике и работать. В итоге из одного улья получили по четыре пчелосемьи. И урожай меда получили неплохой, хотя и не рекордный.

Между тем, нелишне вспомнить, что пчеловодство предполагает не только сбор меда, но и изготовление других продуктов пчеловодства. Наш край богат не только медом, но и растительным лекарственным сырьем, есть растения, которыми можно вылечить до 70% сердечных заболеваний, а также до 30% заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Точно знаю, что есть увлеченные актуальными идеями ученые, знатоки своего дела, однако в реальность удалось воплотить слишком мало идей. Сплошь и рядом при производстве лечебных продуктов пчеловодства используется импортное растительное сырье в качестве добавки в крема. И у нас еще гордятся этим, показывают такую продукцию на выставках! Я не считаю, что нужно идти такой дорогой, платить такую цену за сиюминутный успех, рискуя репутацией башкирского меда. Ведь у нас есть свои замечательные травники, которые готовят местное растительное сырье.

Например, недавно, осенью, мне довелось побывать на одном из таких предприятий, производящем растительные лекарственные средства, я был поражен увиденным и восхищен знаниями, целеустремленностью этих предпринимателей. Так почему же нельзя сотрудничать с нашими профессионалами и использовать их знания и навыки для производства продуктов пчеловодства, идущих на пользу людям?

Пока что, на мой взгляд, в Башкирии пчеловодам реальную поддержку оказывает только программа «Продукт Башкортостана». Они действительно делают все, что могут, за что мы им очень признательны.

Хорошо было бы, если бы оргкомитет будущего уфимского конгресса «Апимондия-2021» обратил внимание на эти моменты.

Пока есть время, имеет смысл организовать открытый конкурс среди пчеловодов и производителей продукции пчеловодства, чтобы определить участников будущей «Апимондии». Иначе все опять обернется монополией одного предприятия и рассказом о его достижениях.

Все-таки нужно рассматривать «Апимондию», прежде всего, не как ярмарку тщеславия, а как уникальную возможность продвинуть продукцию башкирских пчеловодов на мировой рынок и привлечь в республику инвестиции. В Башкирии у нас между собой существует слишком высокая конкуренция, на продаже меда тут больших капиталов не сделать. Надо выходить на другие рынки – это ясно давно. При правильной маркетинговой политике вполне реально справиться с этой задачей, решив попутно и вопросы с сертификацией башкирского меда для реализации в странах Европы, и прочие актуальные вопросы, до сих пор затрудняющие экспорт нашей продукции. Но решать эти задачи легче было бы сообща.

Пока же наши успехи в этом направлении не очень заметны. Вспомним, как недавно в СМИ широко обсуждалась новость об отправке башкирского меда в Китай. Восторгов при этом было много. Но в моем понимании китайцы взяли наш мед, чтобы не обидеть башкирских партнеров в рамках переговоров по другим вопросам. Вы видели по телевизору Шанхай? Это гигантский город! Что такое для него партия в пять тонн?!. Судя по сообщениям в СМИ, там был сборный груз – немного того, немного этого. А теперь самый главный вопрос: а по какой цене взяли? Если по мировой цене, прибыль от этого какая-нибудь была? Или в итоге едва окупилась перевозка груза в Поднебесную? Если и есть сейчас небольшой экспорт нашего меда в Китай, то это всего лишь узкая линейка продуктов для богатых людей, а о массовости речь, скорее всего, не идет. А почему? Да потому что не нужны мы там, они нас рассматривают сугубо как покупателей своих продуктов, в том числе и своего меда.

Медовый бизнес нужно популяризировать, он в этом остро нуждается. Но делать это следует с умом, бережно, параллельно прививая людям любовь к природе, восхищение красотой родного края, больше привлекать молодежь к пчеловодству, ведь одними гаджетами сыт не будешь.

Вот мы постоянно работаем с аграрным университетом. Какая же там талантливая молодежь! Глядя на них, лелеешь надежду, что пчеловодство, имеющее вековую историю, не исчезнет. Пчеловодство – это не бизнес, это образ жизни. По крайней мере, таковым его считаю я. Это понимание пришло со временем, но основы такого отношения в моей душе заложил еще мой дед - пасечник Фазылбак, именем которого мы решили назвать нашу продукцию. И я старался всегда следовать его заветам.

Возврашаясь к теме «Апимондии», хотел бы отметить, что при разработке нашей продукции мы применяем не только опыт предков и свои идеи, но и нередко используем материалы с конгрессов этой организации. И бывает очень обидно, что в ее копилке ничтожно мало материалов из Башкирии.