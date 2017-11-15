Глава Башкирии поблагодарил посла Турции за будущую «Апимондию»

Рустэм Хамитов заявил, что турецкие партнеры выручили Башкирию, поддержав ее кандидатуру во время определения места проведения форума в 2021 году.

Сегодня, 15 ноября, в Доме Республики, в Уфе, глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой республики в Российской Федерации Хусейином Дириозом. Как пояснили в пресс-службе главы региона, турецкая делегация прибыла в наш город для участия в XIII специализированной выставке «Форум гостеприимства и туриндустрии».

Во время встречи глава Башкирии несколько раз подчеркнул, что считает Турцию важным и давним партнером. По его словам, сотрудничество строится во многих сферах – строительстве, нефтехимии, машиностроении и сельском хозяйстве.

- В то же время товарооборот с Турцией совсем небольшой, - посетовал Рустэм Хамитов. - Он составляет 233 млн долларов. 97 процентов этой суммы – наш экспорт. Тем не менее у нас есть возможности для дальнейшего развития отношений.

При этом глава Башкирии не упустил случая поблагодарить турецких гостей за поддержку во время проведения конгресса Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». По его словам, турецкие коллеги организовали большую работу в поддержку кандидатуры Башкирии на право проведения форума в 2021 году.

Но этим дело не должно ограничиться, уверены обе стороны во время встречи. Глава Башкирии выразил надежду, что настанет день, когда из Турции устремится поток туристов в Башкирию, причем не только для участия в Апимондии или Фольклориаде, но и для того, чтобы прекрасно отдохнуть.

Фото: Пресс-служба главы Башкирии

- Во время участия в Форуме гостеприимства и туриндустрии я был впечатлен потенциалом, который имеет ваша республика. Мы бы хотели принять вас в нашей стране, - сказал в ответной речи посол Турции. - Считаю, что турецкий бизнес должен более активно интересоваться вашей республикой. Поэтому мы хотим проводить деловые встречи.

Хусейин Дириоз сообщил, что планирует встретиться с Верховным муфтием России Талгатом Таджуддином.

- Важной является борьба с экстремизмом, с теми, кто под тем или иным предлогом пытается использовать религию. Конечно же, в этом контексте большое значение имеет образование и просвещение, - отметил турецкий посол.

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