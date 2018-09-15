В Уфе появится выставочная площадка для проведения ApiEXPO-2021

В Конгресс-холле планируется проведение пленарного заседания, а также будут работать научные секции.
Об этом рассказал Глава РБ Рустэм Хамитов сегодня на совещании по вопросам подготовки к форуму. В рамках конгресса состоится традиционная масштабная выставка ApiEXPO. Для этих целей, по словам руководителя Аппарата правительства РБ Илшата Тажитдинова, необходимо организовать выставочную зону около 7 тысяч кв. метров.
Власти республики планируют использовать опыт организации пресс-центра в рамках саммитов ШОС и БРИКС, соорудив выставочную площадку из быстровозводимых конструкций на прилегающей к Конгресс-холлу территории.
– Наша задача – провести конгресс на самом высоком уровне, в полной мере представить потенциал страны, республики, традиции, компетенции и в целом закрепить статус Башкортостана как одного из ведущих центров пчеловодства, – подчеркнул Рустэм Хамитов, выступая на совещании.