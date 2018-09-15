В Уфе появится выставочная площадка для проведения ApiEXPO-2021

Об этом рассказал Глава РБ Рустэм Хамитов сегодня на совещании по вопросам подготовки к форуму. В рамках конгресса состоится традиционная масштабная выставка ApiEXPO. Для этих целей, по словам руководителя Аппарата правительства РБ Илшата Тажитдинова, необходимо организовать выставочную зону около 7 тысяч кв. метров.