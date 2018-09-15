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В Уфе появится выставочная площадка для проведения ApiEXPO-2021

15 сентября 2018, 13:42
В 2021 году в Уфе состоится XLVII Международный конгресс по пчеловодству «Апимондия». Основной площадкой мероприятия станет Конгресс-холл.

В Конгресс-холле планируется проведение пленарного заседания, а также будут работать научные секции.

Об этом рассказал Глава РБ Рустэм Хамитов сегодня на совещании по вопросам подготовки к форуму. В рамках конгресса состоится традиционная масштабная выставка ApiEXPO. Для этих целей, по словам руководителя Аппарата правительства РБ Илшата Тажитдинова, необходимо организовать выставочную зону около 7 тысяч кв. метров.

Власти республики планируют использовать опыт организации пресс-центра в рамках саммитов ШОС и БРИКС, соорудив выставочную площадку из быстровозводимых конструкций на прилегающей к Конгресс-холлу территории.

– Наша задача – провести конгресс на самом высоком уровне, в полной мере представить потенциал страны, республики, традиции, компетенции и в целом закрепить статус Башкортостана как одного из ведущих центров пчеловодства, – подчеркнул Рустэм Хамитов, выступая на совещании.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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