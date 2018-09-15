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ЦСКА победил "Уфу" со счетом 3:0

15 сентября 2018, 22:47
Встреча на стадионе «Нефтяник» закончилась со счетом 3:0 в пользу армейцев.

Первый тайм прошел в упорной борьбе, армейцы были вынуждены сделать две замены, травмы получили Абель и Магнусон.

У ЦСКА выделялся Влашич, который дважды наносил прицельные удары. В составе "Уфы" был заметен на поле новичок Тилль, который исполнял стандартные удары и обострял атаку. Вторая половина первого тайма прошла под давлением хозяев поля, но в добавленное время армейцы провели стремительную атаку, в завершение которой не лучшим образом сработала оборона "Уфы". И Чалов забивает гол в раздевалку - 1:0 в пользу армейцев.

Во втором тайме гости сумели нарастить преимущество с помощью острых фланговых атак. Дважды отличился вышедший на замену Жамалетдинов. Итог матча 3:0 - в пользу ЦСКА.

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