ЦСКА победил "Уфу" со счетом 3:0

У ЦСКА выделялся Влашич, который дважды наносил прицельные удары. В составе "Уфы" был заметен на поле новичок Тилль, который исполнял стандартные удары и обострял атаку. Вторая половина первого тайма прошла под давлением хозяев поля, но в добавленное время армейцы провели стремительную атаку, в завершение которой не лучшим образом сработала оборона "Уфы". И Чалов забивает гол в раздевалку - 1:0 в пользу армейцев.