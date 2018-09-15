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Молодежка "Уфы" крупно проиграла ЦСКА в домашнем матче

15 сентября 2018, 15:07
Счет встречи - 0:7 в пользу москвичей.

Сегодня перед матчем основных команд на стадионе "Нефтяник" сыграли молодежные команды "Уфы" и ЦСКА.

Игроки «Уфы-молодежной» (игроки 2001-2002 г.р.) под руководством Макича Микаеляна в матче 7-го тура первенства России среди молодежных команд РПЛ крупно проиграли гостям – 0:7. В первом тайме было забито пять безответных мячей в ворота Чернова. После перерыва тренерский штаб "Уфы"-молодежной поменял вратаря. Мальцев пропустил два мяча.

Сегодня в 18.30 на стадионе "Нефтяник" состоится встреча "Уфы" и ЦСКА.

По данным на 15.00 в онлайн-продаже оставалось чуть более 6 000 билетов на этот матч.

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