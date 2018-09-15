Молодежка "Уфы" крупно проиграла ЦСКА в домашнем матче

Сегодня перед матчем основных команд на стадионе "Нефтяник" сыграли молодежные команды "Уфы" и ЦСКА.
Игроки «Уфы-молодежной» (игроки 2001-2002 г.р.) под руководством Макича Микаеляна в матче 7-го тура первенства России среди молодежных команд РПЛ крупно проиграли гостям – 0:7. В первом тайме было забито пять безответных мячей в ворота Чернова. После перерыва тренерский штаб "Уфы"-молодежной поменял вратаря. Мальцев пропустил два мяча.
Сегодня в 18.30 на стадионе "Нефтяник" состоится встреча "Уфы" и ЦСКА.