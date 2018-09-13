В Уфе власти не считают аварийным барак, признанный таковым более 30 лет назад

- Знаю несколько случаев, когда собственники нанимали экспертизу, которая признала дом аварийным, а муниципалитет привлекал другую экспертизу, которая предписывает жить и жить, - комментирует директор агентства недвижимости Екатерина Черепанова. - Здесь случай другой, но, тем не менее, жилье признано непригодным, и соответствующие ведомства обязаны выполнить снос и расселение, либо финансировать капитальный ремонт, а жителям на время его проведения предоставить временное место для проживания. Не происходит ни того, ни другого. Работая с населением на первой линии, я знаю множество таких домов. Как называется данная ситуация: недосмотр или преступная халатность?