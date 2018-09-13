В Уфе власти не считают аварийным барак, признанный таковым более 30 лет назад

Этот дом внушает страх даже одним своим внешним видом. Вдобавок к этому он имеет большую трещину в стене, крыша течет, а фундамент разваливается на глазах.
О своей проблеме люди неоднократно сообщали и в городскую, и в районную администрации, и в департамент жилищно-коммунального хозяйства, даже писали письмо президенту.
Клара Сулейманова живет в двухэтажном бараке 1942 года постройки, уже более полувека. За это время дом постепенно приходит в негодность, его периодически латает управляющая компания, но состояние от этого лучше не становится: окна скособочились, а стены покрываются трещинами.
В редакцию прислали документы, из которых мы понимаем, что еще во времена БАССР, более 30 лет назад, дом уже признавался аварийным.
С того времени много воды утекло и продолжает течь в квартиры второго этажа, через окончательно прохудившуюся крышу.
Со слов Сулеймановой, приходили строители, но осмотрев крышу, сказали, что она может обрушиться и никакие ремонтные работы проводить не стали.
В 2016 году Светлана Корнилова пишет письмо на имя президента России, которое рассматривает управление по работе с гражданами и отписывает на правительство республики для принятия мер. Видимо по этому случаю появляется очередная комиссия, признает деревянную конструкцию как недопустимую и здание в очередной раз зачисляется в разряд аварийных, и непригодных для проживания. Все заключения отправляются в соответствующие инстанции и на этом время останавливается.
- Знаю несколько случаев, когда собственники нанимали экспертизу, которая признала дом аварийным, а муниципалитет привлекал другую экспертизу, которая предписывает жить и жить, - комментирует директор агентства недвижимости Екатерина Черепанова. - Здесь случай другой, но, тем не менее, жилье признано непригодным, и соответствующие ведомства обязаны выполнить снос и расселение, либо финансировать капитальный ремонт, а жителям на время его проведения предоставить временное место для проживания. Не происходит ни того, ни другого. Работая с населением на первой линии, я знаю множество таких домов. Как называется данная ситуация: недосмотр или преступная халатность?
Некоторые законодательно-нормативные акты определяют аварийное жилье, как дом, износ конструкций которого составляет более 70% (иногда доходит до 100%), а основание частично или полностью утратило прочность, из-за чего проживание в таком доме может быть небезопасным.
Что поражает в этой ситуации более всего, аварийным дом признали еще в 90-е годы. Неужели за 30 лет здание, которое никто толком не ремонтировал, стало лучше?
Кстати, на 2019 год власти запланировали выделить из бюджета республики 800 млн руб. на программы расселения ветхого жилья. Так что есть слабая надежда, что судьба данного двухэтажного барака изменится в лучшую сторону.
Получить оперативный комментарий у ведомств, имеющих отношение к данной ситуации, не удалось.
Медиакорсеть следит за ситуацией.