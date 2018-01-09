В Советском районе Уфы снова аварийное отключение: люди без тепла и воды

Отключение произошло из-за реконструкции тепловой сети.

Сегодня, 9 января, в Советском районе произошло уже второе за день аварийное отключение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы. Причина – производство работ по врезке байпасной линии, в связи с реконструкцией и выносом тепловой сети с территории школы №44 (ул. Революционная, 171) произошло аварийное отключение центрального отопления до 20.00 часов по адресам: