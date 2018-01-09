В Советском районе Уфы снова аварийное отключение: люди без тепла и воды
Сегодня, 9 января, в Советском районе произошло уже второе за день аварийное отключение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы. Причина – производство работ по врезке байпасной линии, в связи с реконструкцией и выносом тепловой сети с территории школы №44 (ул. Революционная, 171) произошло аварийное отключение центрального отопления до 20.00 часов по адресам:
ул. Айская, 75, 75/1, 75/2, 79;
ул. Революционная, 165, 167, 167/1, 167/2, 167а, 160, 169/3, 171, 173;
ул. Харьковская, 101, 103.
Под отключения ГВС попали:
ул. Революционная, 165, 167, 167/1, 167/2, 167а, 169, 169/3, 171, 173;
ул. Харьковская, 101, 103.
Телефон диспетчерской: 223-12-42.
Отметим, что ранее мэрия сообщала об аварийном отключении тепла по адресам:
ул. Обская, 14, 16, 17;
ул. Красноводская, 9, 11.