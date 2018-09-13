В твороге из Башкирии обнаружены растительные жир и белок

Среди 95 исследованных торговых марок творога было обнаружено 11 нарушений. Превышения по антибиотикам группы амфениколов были зафиксированы в твороге «БМК», «Веселый луг» (оба – Брянская область), «Деревенский Молочный Завод» (Кемеровская область) и «Камарчагский» (Красноярский край); тетрациклиновой группы – в твороге «Зеленый луг» (Новосибирская область), «Савушкин хуторок» (Беларусь), «Северодвинск-Молоко» (Архангельская область) и «Тульский» (Тульская область); пенициллинов – в твороге «Кубанский молочник» (Краснодарский край); тетрациклиновой группы и пенициллинов вместе – в твороге «Добрая кормилица» (Калининградская область) и «Чабан» (Кабардино-Балкария).