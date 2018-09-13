В твороге из Башкирии обнаружены растительные жир и белок

Роскачество вместе с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по поручению правительства РФ исследовало творог с жирностью 9 процентов, сообщает «Kiwamarket.com».
В рамках всероссийского масштабного исследования молочной продукции, которое проводило Роскачество, творог исследовался второй раз за год. Всего было испытано 73 торговых марки - и новых, и исследованных повторно.
Фальсификацию продуктов можно определить по содержанию растительного масла, крахмала и замене белка на растительный. В настоящем твороге могут присутствовать только два ингредиента – молоко и закваска.
Растительные жиры были обнаружены в твороге «БМК», «Веселый луг» (оба – Брянская область), «Волжаночка» (Волгоградская область), «Вяземский» (Хабаровский край), «Давлеканово» (Башкирия), «Добрая Бурёнка»(Саратовская область), «Молочная ферма» и «СМК» (Ульяновская область).
Растительный белок, который может оказаться в молочных продуктах, например, путём добавления соевого концентрата, нашли в твороге «Камарчагский» (Красноярский край), «Давлеканово» (Башкирия), «Добрая Бурёнка» (Саратовская область), «Молочная ферма» и «СМК» (оба – Ульяновская область).
Крахмал был обнаружен в твороге «Волжские просторы» (Ульяновская область), «Добрая Бурёнка» (Саратовская область), «Круглый год» (Брянская область), «Лакомо»(Брянская область), «Молочная ферма» (Ульяновская область), «Рузский» (МО) и «СМК» (Ульяновская область).
Жирность ниже, чем указанная в маркировке, у творога «Агрофирма «Лебедевская» (Новосибирская область), «Амка» (Рязанская область), «Байкальский творог» (Иркутская область), «Балтком» (Брянская область), «Белозорие» (Архангельская область), «Ваш выбор» (Брянская область), «Добрая Кормилица» (Калининградская область), «Зеленый луг» (Новосибирская область), «Каждый день» (Брянская область), «Крестьянское хозяйство «Бархатное» (Приморский край), «Круглый год» (Брянская область), «Лакомо» (Брянская область), «Лосево» (Ленинградская область), «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» (Ленинградская область), «Северодвинск-Молоко» (Архангельская область), «Фермерское подворье»(Амурская область) и «Фермер-центр.рф» (Томская область).
Среди 95 исследованных торговых марок творога было обнаружено 11 нарушений. Превышения по антибиотикам группы амфениколов были зафиксированы в твороге «БМК», «Веселый луг» (оба – Брянская область), «Деревенский Молочный Завод» (Кемеровская область) и «Камарчагский» (Красноярский край); тетрациклиновой группы – в твороге «Зеленый луг» (Новосибирская область), «Савушкин хуторок» (Беларусь), «Северодвинск-Молоко» (Архангельская область) и «Тульский» (Тульская область); пенициллинов – в твороге «Кубанский молочник» (Краснодарский край); тетрациклиновой группы и пенициллинов вместе – в твороге «Добрая кормилица» (Калининградская область) и «Чабан» (Кабардино-Балкария).