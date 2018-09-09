В Уфе колонна людей организованно направилась к Дому Правительства

По дороге им попытался преградить путь сотрудник полиции. Руководитель штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева попыталась доказать ему, что митинг, по ее мнению, можно считать разрешенным, поскольку власти не предложили организаторам мероприятия никакой альтернативной площадки. После этого сотрудники полиции увезли Лилия Чанышеву с собой. А шествие продолжилось.