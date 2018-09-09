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В Уфе колонна людей организованно направилась к Дому Правительства

9 сентября 2018, 09:40
Фото: Виктория Куприянова
Участники митинга против пенсионной реформы все-таки воплотили в жизнь задуманное.

Сегодня, 9 сентября, в 14.00 на площадке возле ГКЗ «Башкортостан» собрались участники несанкционированного властями митинга против пенсионной реформы. По самым приблизительным подсчетам приехало не менее 500 человек разного возраста. Им раздали красные надувные шары, у многих в руках самодельные плакаты.

Напомним, митинг организован штабом сторонников Алексея Навального в Уфе, они заявили в качестве места проведения своего мероприятия площадку возле ГКЗ «Башкортостан», которая не включена в перечень мест, разрешенных для проведения общественны событий.

Как и было обещано, колонна направилась по тротуару в сторону Дома Правительства на улицу Тукаева.По пути к шествию стали присоединяться другие участники из числа прохожих.

По дороге им попытался преградить путь сотрудник полиции. Руководитель штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева попыталась доказать ему, что митинг, по ее мнению, можно считать разрешенным, поскольку власти не предложили организаторам мероприятия никакой альтернативной площадки. После этого сотрудники полиции увезли Лилия Чанышеву с собой. А шествие продолжилось.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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#Новости#Митинг#Виктория Куприянова#Политика
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