Полпредом ПФО назначен экс-глава «Роскосмоса» Игорь Комаров

Игорь Комаров окончил экономический факультет Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. С 1987 по 1992 год служил в вооруженных силах. В течение десяти лет занимал руководящие должности в различных организациях, после чего работал в «Норникеле», «Ростехе» и «АвтоВАЗе».