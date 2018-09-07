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Полпредом ПФО назначен экс-глава «Роскосмоса» Игорь Комаров

7 сентября 2018, 12:15
Фото: government.ru
Ранее эту должность занимал Михаил Бабич, но с августа 2018 года он стал послом России в Белоруссии.

Сегодня, 7 сентября, стало известно о назначении бывшего генерального директора «Роскосмоса» Игоря Комарова полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Напомним, ранее должность полпреда президента в ПФО занимал Михаил Бабич.

Игорь Комаров окончил экономический факультет Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. С 1987 по 1992 год служил в вооруженных силах. В течение десяти лет занимал руководящие должности в различных организациях, после чего работал в «Норникеле», «Ростехе» и «АвтоВАЗе».

2013-2014 гг. - заместитель руководителя Федерального космического агентства.

2014-2015 гг. - генеральный директор «Объединенной ракетно-космической корпорации».

С 2015 года по май 2018 года занимал пост генерального директора «Роскосмоса».

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