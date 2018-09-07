Полпредом ПФО назначен экс-глава «Роскосмоса» Игорь Комаров

Сегодня, 7 сентября, стало известно о назначении бывшего генерального директора «Роскосмоса» Игоря Комарова полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Напомним, ранее должность полпреда президента в ПФО занимал Михаил Бабич.
Игорь Комаров окончил экономический факультет Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. С 1987 по 1992 год служил в вооруженных силах. В течение десяти лет занимал руководящие должности в различных организациях, после чего работал в «Норникеле», «Ростехе» и «АвтоВАЗе».
2013-2014 гг. - заместитель руководителя Федерального космического агентства.
2014-2015 гг. - генеральный директор «Объединенной ракетно-космической корпорации».
С 2015 года по май 2018 года занимал пост генерального директора «Роскосмоса».