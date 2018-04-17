Михаил Бабич: Половина российского химоружия хранилась на складах в ПФО

Все химическое оружие, которое было создано еще во времена Советского Союза и которое подлежало полному уничтожению в соответствии с международными договоренностями, хранилось на семи базах хранения в шести регионах страны. Четыре региона из шести – на территории Приволжского федерального округа. Об этом рассказал Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в ПФО в интервью РИА Новости.

Конвенция «О запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении» была принята в январе 1993 года. На тот момент химоружием обладали 8 стран: помимо России и США это также были Албания, Индия, Республика Корея, Сирия, Ливия и Ирак.

К конвеции же присоединились 192 страны – почти полностью весь мир. Это говорит только об одном: все мировое сообщество понимало опасность этого вида вооружения и необходимость его полного запрета и уничтожения того, что успели создать.

Уничтожение происходило под очень жестким контролем ОЗХО – Организации по запрещению химического оружия. Поэтому полностью исключена возможность того, что какая-то часть могла куда-то деться, например, оказаться похищенной.

- За весь период уничтожения химического оружия – получается почти 20 лет – ОЗХО провело 811 международных инспекций. Каждый из семи объектов подвергался инспекциям от 100 до 170 раз за этот период. 811 международных инспекций – это к вопросу о том, могло ли что-то остаться незамеченным, не проконтролированным, и мог ли кто-то куда-то что-то умыкнуть. Это невозможно, – отметил Михаил Бабич.

Полпред также высказался по поводу так называемого яда «Новичок». Напомним, что появлялись высказывания нескольких человек, которые, якобы, были в свое время причастны к изобретению и изготовлению этого отравляющего вещества. Полпред, в частности, высказал сомнения в том плане, что про причастность к изготовлению «Новичка» заявляют люди, уже 20 лет живущие в США.