Михаил Бабич: Половина российского химоружия хранилась на складах в ПФО
Полномочный представитель президента рассказал историю уничтожения химического оружия и высказался о «Новичке».
Все химическое оружие, которое было создано еще во времена Советского Союза и которое подлежало полному уничтожению в соответствии с международными договоренностями, хранилось на семи базах хранения в шести регионах страны. Четыре региона из шести – на территории Приволжского федерального округа. Об этом рассказал Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в ПФО в интервью РИА Новости.
Конвенция «О запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении» была принята в январе 1993 года. На тот момент химоружием обладали 8 стран: помимо России и США это также были Албания, Индия, Республика Корея, Сирия, Ливия и Ирак.
К конвеции же присоединились 192 страны – почти полностью весь мир. Это говорит только об одном: все мировое сообщество понимало опасность этого вида вооружения и необходимость его полного запрета и уничтожения того, что успели создать.
Уничтожение происходило под очень жестким контролем ОЗХО – Организации по запрещению химического оружия. Поэтому полностью исключена возможность того, что какая-то часть могла куда-то деться, например, оказаться похищенной.
- За весь период уничтожения химического оружия – получается почти 20 лет – ОЗХО провело 811 международных инспекций. Каждый из семи объектов подвергался инспекциям от 100 до 170 раз за этот период. 811 международных инспекций – это к вопросу о том, могло ли что-то остаться незамеченным, не проконтролированным, и мог ли кто-то куда-то что-то умыкнуть. Это невозможно, – отметил Михаил Бабич.
Полпред также высказался по поводу так называемого яда «Новичок». Напомним, что появлялись высказывания нескольких человек, которые, якобы, были в свое время причастны к изобретению и изготовлению этого отравляющего вещества. Полпред, в частности, высказал сомнения в том плане, что про причастность к изготовлению «Новичка» заявляют люди, уже 20 лет живущие в США.
- Почему нельзя предположить, что Мирзаянов и его соратники именно в США, в самых современных лабораториях, которые, кстати, не подотчетны никому, кроме самих Соединенных Штатов, произвели аналогичное отравляющее вещество? Это предположение, но оно имеет право на жизнь. Мы знаем, что США абы кого на своей территории не привечают, условия для комфортной работы и жизни не создают, – сказал Михаил Бабич.