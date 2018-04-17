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Михаил Бабич: Половина российского химоружия хранилась на складах в ПФО
Сюжеты:
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Михаил Бабич: Половина российского химоружия хранилась на складах в ПФО

Сегодня, 16:52ПолитикаМарат ГареевФото: ria.ru
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