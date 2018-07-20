Депутаты Госдумы одобрили Михаила Бабича на пост посла России в Белоруссии
Сегодня, 16:25ПолитикаЗиля Аскерова
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Комитет по делам СНГ в присутствии Бабича высказался в поддержку его кандидатуры на пост посла России в Белоруссии.
Решение депутатов Госдумы стало известно с сообщения главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Он написал об этом в своем телеграм-канале.
Ранее документы на получение предварительного согласия на назначение послом России в Белоруссии Михаила Бабича были отправлены в Белоруссию.
Напомним, Бабич занимает должность полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. О его возможном назначении на пост посла в Белоруссии в конце июня сообщало РИА НОВОСТИ.
СМИ сообщают, что на место Бабича могут прийти экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев, сенатор Любовь Глебова или заместитель руководителя аппарата правительства Евгений Забарчук.
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