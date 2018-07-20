Депутаты Госдумы одобрили Михаила Бабича на пост посла России в Белоруссии

Решение депутатов Госдумы стало известно с сообщения главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

Ранее документы на получение предварительного согласия на назначение послом России в Белоруссии Михаила Бабича были отправлены в Белоруссию.

Напомним, Бабич занимает должность полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. О его возможном назначении на пост посла в Белоруссии в конце июня сообщало РИА НОВОСТИ.