Глава Ростеха уверен, что крупные компании заинтересованы в профессионалах

Posted 5 сентября 2018, 11:44
Published 5 сентября 2018, 11:44
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов провел селекторное совещание по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятиях Госкорпорации. Отдельной темой для разговора с его коллегами стали гарантии достойных условий труда на предприятиях Корпорации для граждан предпенсионного возраста.
- В наших отраслях особенно важны опыт и наставничество – молодые сотрудники приходят с хорошей теоретической базой, не всегда подкрепленной практическими знаниями. Эти знания им могут передать только старшие сотрудники – наставники, – отметил Сергей Чемезов.
В Ростехе сегодня, по словам Сергея Чемезова, обращается пристальное внимание на развитие наставничества.
- Президент страны понимает, что одними административными мерами обеспечивать защиту трудовых прав не совсем правильно. Это не панацея. Поэтому поручение президента по разработке стимулов для бизнеса выглядит очень логичным. Не только мы, но и другие работодатели должны быть заинтересованы в приеме и сохранении на работе граждан предпенсионного возраста. Ответственность для работодателей, допускающих незаконное увольнение сотрудников предпенсионного возраста, должна быть вплоть до уголовной, – заявил Сергей Чемезов.
В ходе совещания глава Ростеха отметил также важность регулярной индексации заработных плат работников предприятий, а также своевременного медицинского обслуживания. Напомним, если в 2016 году средняя заработная плата на предприятиях Ростеха была на уровне 44 тыс. рублей в месяц, то в 2017-м этот показатель достиг 47 тыс. Всего же за десять лет существования Ростеха средняя заработная плата в Корпорации выросла в четыре раза.