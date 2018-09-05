Глава Ростеха уверен, что крупные компании заинтересованы в профессионалах

В ходе совещания глава Ростеха отметил также важность регулярной индексации заработных плат работников предприятий, а также своевременного медицинского обслуживания. Напомним, если в 2016 году средняя заработная плата на предприятиях Ростеха была на уровне 44 тыс. рублей в месяц, то в 2017-м этот показатель достиг 47 тыс. Всего же за десять лет существования Ростеха средняя заработная плата в Корпорации выросла в четыре раза.